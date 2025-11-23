نبض خبر
رفتار زشت مصریها با تیم ملی والیبال ایران
محمد موسوی؛ والیبالیست با اشاره به رفتارهای زشت ایرانیها با تیم ملی ایران گفت: «مصریها از ما بدشون میآمد!» روایت موسوی را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۱
برچسبها:نبض خبر محمد موسوی تیم ملی والیبال ایران ایران و مصر ویدیو
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
متن خبرتون رو ببینید
محمد موسوی؛ والیبالیست با اشاره به رفتارهای زشت ایرانیها با تیم ملی ایران گفت: «مصریها از ما بدشون میآمد!» روایت موسوی را میبینید و میشنوید.
بجای مصریها نوشتید ایرانیها!!!!!
محمد موسوی؛ والیبالیست با اشاره به رفتارهای زشت ایرانیها با تیم ملی ایران گفت: «مصریها از ما بدشون میآمد!» روایت موسوی را میبینید و میشنوید.
بجای مصریها نوشتید ایرانیها!!!!!