کد خبر:۱۳۴۱۸۰۴
نبض خبر

رفتار زشت مصری‌ها با تیم ملی والیبال ایران

محمد موسوی؛ والیبالیست با اشاره به رفتارهای زشت ایرانی‌ها با تیم ملی ایران گفت: «مصری‌ها از ما بدشون می‌آمد!» روایت موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر محمد موسوی تیم ملی والیبال ایران ایران و مصر ویدیو
میثم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
11
پاسخ
دم غیرتتون گرم سید
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
چرا اون موقع رسانه ای نکردید
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
متن خبرتون رو ببینید


محمد موسوی؛ والیبالیست با اشاره به رفتارهای زشت ایرانی‌ها با تیم ملی ایران گفت: «مصری‌ها از ما بدشون می‌آمد!» روایت موسوی را می‌بینید و می‌شنوید.

بجای مصریها نوشتید ایرانیها!!!!!
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
0
پاسخ
البته مشخص نشد که مسابقه مورد نظر ایشان مربوط به چند سال قبل است. احتمالا حداقل 5 سال قبل که هنوز نام خالد الامبولی روی خیابانی در پایتخت کشور بود.
