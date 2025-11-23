عکس: معادن آفریقا؛ نوری از طلا و سایهای از مرگ
در اعماق معادن متروکه آفریقای جنوبی، مردانی هر روز جان خود را به خطر میاندازند تا ذرات طلا پیدا کنند. آنها در تونلهایی تاریک و ناایمن کار میکنند، با ابزارهای ابتدایی و امیدی کوچک، جستوجوی زندگی را ادامه میدهند. هر روز، میان نور طلا و سایه مرگ، مبارزهای خاموش برای بقا جریان دارد و لحظهای هم نمیتوان از خطر گریخت. این تصاویر، زندگی واقعی افرادی را نشان میدهد که فقر و ضرورت آنها را وادار کرده با خطر بیرحمترین شرایط دستوپنجه نرم کنند.
