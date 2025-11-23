عکس: جنگ بوسنی ۱۹۹۵؛ سارایوو در تیررس

سه دهه پس از اوج‌گیری جنگ بوسنی و محاصره نفس‌گیر سارایوو، خیابانی که جهان آن را با نام «اسنایپر اَلی» شناخت، همچنان روایتگر روز‌هایی است که هر حرکت ساده‌ای به مبارزه‌ای برای بقا تبدیل می‌شد. در آن سال‌ها، مردم شهر برای عبور از مسیر‌های اجباری میان برج‌های نیمه‌سوخته و ساختمان‌های سوراخ‌سوراخ‌شده، زیر تیررس تک‌تیراندازانی قرار می‌گرفتند که از ارتفاعات اطراف، زندگی روزمره را به قمار مرگ بدل کرده بودند. تصاویر تازه منتشرشده از این محوطه جنگ‌زده، بار دیگر زخم‌های پنهان شهر را آشکار می‌کند؛ زخم‌هایی که با وجود بازسازی ظاهری خیابان‌ها و ساخت‌وساز‌های نو، همچنان در حافظه جمعی ساکنان زنده است. سارایوو امروز ایستاده، اما دیوارها، سنگفرش‌ها و چهره پیرمردان و زنانی که آن روز‌ها را زیسته‌اند، یادآور این حقیقت‌اند که محاصره تنها یک واقعه تاریخی نبود؛ تجربه‌ای بود که هویت شهر را تغییر داد و معنای زندگی، ترس و مقاومت را برای همیشه بازنوشت.