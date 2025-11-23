میلی صفحه خبر لوگو بالا
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۷۷۶
بازدید: ۱۳۰۴
نظرات: ۱

عکس: جنگ بوسنی ۱۹۹۵؛ سارایوو در تیررس

سه دهه پس از اوج‌گیری جنگ بوسنی و محاصره نفس‌گیر سارایوو، خیابانی که جهان آن را با نام «اسنایپر اَلی» شناخت، همچنان روایتگر روز‌هایی است که هر حرکت ساده‌ای به مبارزه‌ای برای بقا تبدیل می‌شد. در آن سال‌ها، مردم شهر برای عبور از مسیر‌های اجباری میان برج‌های نیمه‌سوخته و ساختمان‌های سوراخ‌سوراخ‌شده، زیر تیررس تک‌تیراندازانی قرار می‌گرفتند که از ارتفاعات اطراف، زندگی روزمره را به قمار مرگ بدل کرده بودند. تصاویر تازه منتشرشده از این محوطه جنگ‌زده، بار دیگر زخم‌های پنهان شهر را آشکار می‌کند؛ زخم‌هایی که با وجود بازسازی ظاهری خیابان‌ها و ساخت‌وساز‌های نو، همچنان در حافظه جمعی ساکنان زنده است. سارایوو امروز ایستاده، اما دیوارها، سنگفرش‌ها و چهره پیرمردان و زنانی که آن روز‌ها را زیسته‌اند، یادآور این حقیقت‌اند که محاصره تنها یک واقعه تاریخی نبود؛ تجربه‌ای بود که هویت شهر را تغییر داد و معنای زندگی، ترس و مقاومت را برای همیشه بازنوشت.

برچسب‌ها:
جنگ بوسنی سارایوو عکس مستند اسنایپر الیت
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
علیرضا
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۳
یک واقعیت در مورد عکاسان جنگ و عکسهای آنها،ساختگی بودن عکسها است.درحالیکه بعضیا درحال فرار خودشون رو نشون میدن،در چند قدمی عده ای درحال قدم هستند.یا تو خیلی عکسها سوژه خودش رو انداخته روی زمین و پناه گرفته ولی خب 2متر اونطرف طرف مردم دارن عادی قدم میزنن.اینکه بعضی عکاسان به نظامی ها پول میدادن برای شلیک و کشتن سوژه هم خیلی تکراری شده.
