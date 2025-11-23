میلی صفحه خبر لوگو بالا
یادداشت
کد خبر: ۱۳۴۱۷۶۱
بازدید: ۶۰۳

عکس: تشرف اعضای تیم ملی کشتی به سرزمین وحی

اعضای تیم ملی کشتی کشورمان پس از حضور موفق در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، راهی مدینه منوره و مکه مکرمه شدند و به زیارت خانه خدا مشرف شدند. این سفر معنوی در ادامه برنامه تیم ملی و برای تجدید روحیه و آمادگی بیشتر ملی‌پوشان انجام شد.

برچسب‌ها:
تیم ملی کشتی ایران عکس خبری عربستان مکه مکرمه مدینه منوره سرزمین وحی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
