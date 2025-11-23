عکس: تشرف اعضای تیم ملی کشتی به سرزمین وحی
اعضای تیم ملی کشتی کشورمان پس از حضور موفق در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، راهی مدینه منوره و مکه مکرمه شدند و به زیارت خانه خدا مشرف شدند. این سفر معنوی در ادامه برنامه تیم ملی و برای تجدید روحیه و آمادگی بیشتر ملیپوشان انجام شد.
