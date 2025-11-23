عکس: دواتگری اراک: سُرنای فلزی تاریخ در دستان هنرمندان کویری
دواتگری، هنری که فلز را با چکش و نَوَرد به اشکال بدیع بدل میکند، در بازار تاریخی اراک نفس میکشد. این میراث گرانبها، که ریشههایش را از هنرمندان کاشانی وام گرفته و با دستان توانای استادکاران تفرشی در این شهر بالیده شد، اراک را به یکی از مراکز اصلی این صنعت دستی منحصر به فرد در کشور بدل ساخته است.
