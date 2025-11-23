میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۷۵۹
بازدید: ۳۵۴

عکس: دواتگری اراک: سُرنای فلزی تاریخ در دستان هنرمندان کویری

دواتگری، هنری که فلز را با چکش و نَوَرد به اشکال بدیع بدل می‌کند، در بازار تاریخی اراک نفس می‌کشد. این میراث گرانبها، که ریشه‌هایش را از هنرمندان کاشانی وام گرفته و با دستان توانای استادکاران تفرشی در این شهر بالیده شد، اراک را به یکی از مراکز اصلی این صنعت دستی منحصر به فرد در کشور بدل ساخته است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس مستند اراک استان مرکزی دواتگری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.