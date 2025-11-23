میلی صفحه خبر لوگو بالا
هدیه رهبر انقلاب به فرشته حسن‌زاده خبرساز شد!

فرشته حسن‌زاده بانوی موی‌تای کار کشورمان که در بازی‌های کشورهای اسلامی صاحب مدال نقره شد، در صفحه شخصی خود تصاویری از هدایایی که از سوی دفتر رهبر انقلاب به او داده شده، منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۵۱
1759 بازدید
فرشته حسن‌زاده بانوی موی‌تای کار کشورمان که در بازی‌های کشورهای اسلامی صاحب مدال نقره شد، در صفحه شخصی خود تصاویری از هدایایی که از سوی دفتر رهبر انقلاب به او داده شده، منتشر کرد.

به گزارش تابناک؛ این بانوی ورزشکار کشورمان پس از کسب مدال نقره گفته بود دوست داشتم مدال طلا می‌گرفتم و آنرا به رهبر انقلاب هدیه می‌کردم، امیدوارم مدال نقره من را پذیرا باشند. پس از این صحبت رهبر معظم انقلاب در پیامی خطاب به وی فرمودند: «سلام و تشکر مرا برسانید و بگویید: از طلا برتر، همت و تلاش و ایمان و اعتماد به‌نفس شماست دخترم.» 

