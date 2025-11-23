میلی صفحه خبر لوگو بالا
شکار آنلاین حنظله، تل‌آویو را شوکه کرد!

گروه سایبری «حنظله» با افشای اطلاعات کارکنان صنایع نظامی اسرائیل، موج تازه‌ای از جنگ سایبری را آغاز کرد؛ اقدامی که با تعیین جایزه نقدی برای یافتن این افراد، شوک بزرگی در تل‌آویو ایجاد کرده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۴۹
| |
1451 بازدید
|
۱

شکار آنلاین حنظله، تل‌آویو را شوکه کرد!

گروه هکری حنظله با انتشار اطلاعاتی از کارکنان صنایع جنگی اسرائیل، از کاربران خواسته برای دستگیری آنان کمک کنند. این گروه وعده داده در صورت ارائه اطلاعاتی که به شناسایی یا تحویل این افراد منجر شود، پاداش نقدی پرداخت خواهد کرد. این چیزی است که وبگاه اسرائیلی واللا آن را تایید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به نوشته «واللا»، گروه هکری حنظله (Handala) در ساعات اخیر مجموعه‌ای از پست‌های غیرمعمول را در پلتفرم «ایکس» منتشر کرده است. این پست‌ها شامل اطلاعات شخصی کارکنان «صنایع دفاعی» اسرائیل بوده و حتی جایزه‌ای به مبلغ ۱۰ هزار دلار برای هرگونه اطلاعاتی که به یافتن محل آنان منجر شود، پیشنهاد کرده است.

طبق گزارش «واللا»، کسانی که فضای سایبری اسرائیل را می‌شناسند، می‌دانند نام «حنظله» تازگی ندارد و این گروه پیش‌تر با حمله سایبری به مؤسسات اسرائیلی  یا حساب‌های شخصیت‌های برجسته توانایی خود را نشان داده است.

 بنا بر این گزارش، بیانیه‌های اخیر این گروه سطحی کاملاً متفاوت دارد: علاوه بر افشای اطلاعات شخصی، جایزه مالی واقعی تعیین شده و لینکی برای دریافت «راهنمایی/اطلاعات» ارائه گردیده است و از کاربران خواسته شده درباره افراد مشخصی اطلاعات بدهند. این اقدام به‌نوعی ایجاد حس «تعقیب علنی» در فضای مجازی و رساندن پیام نفوذ عمیق در حوزه مدنی و امنیتی اسرائیل است.

واللا نوشت که حنظله تنها به یک پست کلی بسنده نکرد، بلکه برای هر فردی که او را کارمند صنایع جنگی می‌دانست، پست جداگانه‌ای منتشر کرد. هر پست شامل تصویر، نام کامل، سمت شغلی، شماره تلفن، ایمیل و محل ادعایی بود؛ جزئیاتی که به‌عنوان «پایه اطلاعات» ارائه شد و به همراه آن از کاربران خواسته شد که برای افزودن هرگونه اطلاعات تکمیلی اقدام کنند.

حنظله همچنین اعلام کرد هر اطلاعاتی که دریافت شود «کاملاً محرمانه» خواهد بود و لینکی به یک پلتفرم ویژه برای دریافت گزارش‌ها ارائه داد.وب‌سایت «واللا» یادآور شد که حنظله سابقه مستندی در عملیات علیه اهداف اسرائیلی دارد. این گروه مسئول حملات سایبری به شهرداری «إلعاد» و کالج آکادمیک «رامات گان» بوده است.

بنا بر این گزارش، «در آوریل ۲۰۲۴، همزمان با حمله موشکی ایران به اسرائیل، حدود ۵۰۰ هزار پیامک به شهروندان اسرائیلی ارسال کرد و تلاش کرد آنان را علیه دولت تحریک کرده و به «حمایت از ایران» دعوت کند. در ژوئن گذشته، در جریان جنگ با ایران، حساب تلگرام روزنامه‌نگار «ینون ماگل» را هک کرد؛ رخدادی که بازتاب گسترده‌ای داشت و از آنجا اسرائیلی‌ها را به حضور در خیابان‌ها فراخواند».به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی الیوم، تا این لحظه مشخص نیست اسرائیل چه اقداماتی برای مقابله با انتشار این اطلاعات انجام داده یا چه نهادهایی مسئول رسیدگی خواهند بود و آیا اقدامی علیه پلتفرم‌هایی که محتوا در آنها منتشر شده صورت خواهد گرفت یا خیر«. در گذشته، در موارد انتشار محتوای حساس در شبکه‌های اجتماعی، معمولاً درخواست حذف محتوا و اعمال نظارت مطرح می‌شد، اما در این مورد هنوز گزارش رسمی از چنین اقداماتی وجود ندارد.

صهیونیست‌ها چندی پیش نیز با شوک بزرگی مواجه شدند؛ زمانی که یک وب‌سایت ناشناس فهرستی از «اهداف ترور» منتشر کرد و مبالغی برای قتل دانشگاهیان اسرائیلی پیشنهاد داد.به گزارش روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، این وب‌سایت ناشناس با نام «جنبش مجازات برای عدالت» (The Punishment For Justice Movement) تهدیدات جدی و مشخصی برای ترور استادان برجسته اسرائیلی منتشر کرد و آنان را «جنایتکار و همکار ارتش اشغالگر»، «تولیدکننده سلاح‌های کشتار جمعی ارتش اسرائیل» و «دست‌اندرکار قتل کودکان فلسطینی» خواند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
4
پاسخ
اصولاً اطلاعات مفید و بدردبخود محرمانه است و چوب حراج بهش نمیزنن.
