هادی مرزبان درگذشت

فرزانه کابلی، همسر این هنرمند، خبر فوت او را تایید کرد.
هادی مرزبان درگذشت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ فرزانه کابلی، همسر این هنرمند، اعلام کرد که او ساعت ۷ صبح در بیمارستان دارفانی را وداع گفت.

مرزبان طی هفته‌های گذشته به دلیل مشکل لوزالمعده در بخش مراقبت‌های ویژه بستری بود و با وجود تلاش پزشکان، شرایط جسمانی‌اش اجازه جراحی را نداد. او در روز‌های اخیر به‌دلیل تعدد لوله‌های درمانی، با آمپول بیهوشی در وضعیت کنترل‌شده نگهداری می‌شد.

این هنرمند در حالی از دنیا رفت که مشغول تدارک اجرای تازه‌ترین اثرش با نام «پریزاد» بود؛ نمایشی که حسرت ناتمام‌ماندنش بر دل علاقه‌مندان او ماند.

هادی مرزبان متولد فروردین ۱۳۲۳ بود و دهه‌ها از عمرش را صرف اعتلای صحنه تئاتر ایران کرد. در کارنامه پربار او اجرای نمایش‌هایی ماندگار همچون «لبخند باشکوه آقای گیل»، «پلکان»، «خاطرات هنرپیشه نقش دوم»، «خانمچه و مهتابی»، «باغ شب‌نمای ما»، «شب روی سنگفرش خیس»، «آهسته با گل سرخ»، «نوبت دیوانگی»، «آمیز قلمدون»، «هاملت با سالاد فصل»، «سیمرغ»، «میر عشق»، «تنبورنواز» و بسیاری آثار دیگر دیده می‌شود.

میلی صفحه خبر موبایل
خدا رحمتش کنه
