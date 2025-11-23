میلی صفحه خبر لوگو بالا
غیردانشگاهی‌ها، هفته طراحی تهران را حاشیه‌دار کردند

رئیس دانشکدگان هنر‌های زیبا در گزارش رسمی به رئیس دانشگاه تهران در مورد حواشی برگزاری رویداد هفته طراحی تهران تاکید کرد که تصاویر منتشر شده تنها بخشی از رفتار معدود بازدیدکنندگان غیردانشگاهی بوده و تدابیر لازم برای صیانت از فضای دانشگاه در همان ساعات اولیه اتخاذ شده است.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ۲۴ آبان ماه فیلمی از حواشی برگزاری «رویداد هفته طراحی تهران» در دانشکدگان هنر‌های زیبا منتشر شد که حاوی تصاوی نامناسب از وضعیت حجاب برخی از بازدیدکنندگان بود.

دانشگاه تهران بلافاصله پس از انتشار فیلم اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر و اعلام کرد که این جشنواره یک رویداد هنری بیرون از دانشگاه و موسوم به «هفته طراحی تهران» است و با مجوز نهاد‌های مربوطه در ۶۴ نقطه شهر تهران از جمله دانشکدگان هنر‌های زیبای دانشگاه تهران در حال برگزاری است.

دانشگاه در اطلاعیه خود به این اشاره داشت که برخی از بازدیدکنندگان نمایشگاه از خارج از دانشگاه برای بازدید آمده بودند و شئون دانشگاهی و عرفی جامعه را رعایت نکرده و برخی افراد معاند نیز با استفاده از این فرصت و احتمالا برنامه‌ریزی مشخص اقدام به تهیه نماهنگ از حواشی پیش آمده با صداگذاری و تدوین خاص و با هدف برهم‌زدن فضای فرهنگی این رویداد، در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.

در ادامه اطلاعیه تاکید شده است که دانشگاه تهران ضمن تاکید بر لزوم حفظ و صیانت از تمامی ارزش‌های دینی، عرفی و دانشگاهی و محکومیت هرگونه هنجارشکنی اعلام می‌دارد که تهیه و پخش اینگونه نماهنگ‌ها که هدف آن بر هم‌زدن فضای دانشگاهی و عرفی جامعه است، کمک به بسط هنجارشکنی و از بین بردن قبح آن قلمداد می‌شود و افراد حاضر ارتباطی با دانشگاه نداشته و دانشجوی دانشگاه تهران نیستند.

نمایشگاه رویداد هفته طراحی تهران در دانشکدگان هنر‌های زیبا به دنبال این حواشی ۲۵ آبان متوقف شد و دانشگاه تهران در خصوص توقف این نمایشگاه اعلام کرد که به دلیل عدم ثبت‌نام و برنامه‌ریزی دقیق حضور بازدیدکنندگان، دانشگاه با جمعیت بسیار زیادی مواجه است که امکان ارائه خدمات عمومی متعارف و بازدید شایسته آنها از آثار و جلوه‌های هنری و فرهنگی رویداد وجود ندارد و بنابراین هدف اصلی برگزارکنندگان در تکریم میهمانان، قابل تحقق نیست.

دانشگاه تهران ضمن پوزش از عدم امکان خدمت‌رسانی شایسته به بازدیدکنندگان، ضمن اعلام توقف برنامه هفته طراحان دانشگاه تهران از روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه، از علاقه‌مندان این برنامه دعوت کرد که از سایر مکان‌های برگزاری این رویداد که در ۶۳ نقطه دیگر شهر تهران در حال برگزاری است، بازدید کنند.

پس از گذشت چند روز از حواشی ایجاد شده، رئیس دانشکدگان هنر‌های زیبا در نامه‌ای خطاب به ریاست دانشگاه تهران گزارشی از روند برگزاری این رویداد ارائه کرد.

در این نامه آمده است: «آنچه در فضای مجازی منتشر شد، صرفاً بخش کوچکی از رفتار معدودی از بازدیدکنندگان غیردانشگاهی بود که هیچ سنخیتی با کلّیت رویداد، تلاش مدیریت دانشگاه و تلاش پرسنل انتظامات برای صیانت از شأن دانشگاه نداشت و در همان ساعات اولیه، تذکرات لازم داده شد و تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شد».

علی مظاهریان هم‌چنین در این نامه اشاره کرده است: پایان‌دادن زودهنگام رویداد، اگرچه تبعاتی در قبال هنرمندان، دانشجویان و برگزارکنندگان داشت، اما با تشخیص اینجانب، مصلحت دانشگاه و حفظ سلامت فرهنگی و محیطی بر هر امر دیگری اولویت یافت.

وی در این نامه تاکید کرده است: دانشگاه تهران، خانه مشترک همه ماست و صیانت از ارزش‌های دینی، فرهنگی و حرمت دانشجویان، اعضای هیأت‌علمی و کارکنان آن، رسالتی جمعی و متعهدانه است که در پرتو همدلی، انصاف و پشتیبانی مدیریت ارشد دانشگاه، تحقق خواهد یافت.

رئیس دانشکدگان هنر‌ها در پایان آورده است: اینجانب به عنوان فردی که در عرصه‌های مختلف انقلاب حضور داشته و سال‌هایی از دوران جوانی خود را در دوران هشت سال دفاع مقدس به عنوان بسیجی سپری کرده، خود را متعلق به جامعه ایثارگران می‌دانم و از این‌که ناخواسته و خارج از اراده دانشگاه، صحنه‌هایی ایجادشده که موجب آزردگی خاطر بخشی از جامعه مؤمن کشور شد، صمیمانه و مسئولانه پوزش می‌طلبم.

