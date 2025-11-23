میلی صفحه خبر لوگو بالا
آتش اختلاف پدر و پسر، مادر را قربانی کرد

دعوای پدر و پسر بر سر هزینه عمل جراحی، منجر به آتش‌سوزی خانه و مرگ مادر خانواده شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۷۳۷
| |
551 بازدید
آتش اختلاف پدر و پسر، مادر را قربانی کرد

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ یک سال قبل گزارش آتش‌سوزی خانه‌ای در محدوده خیابان مولوی به آتش‌نشانی اعلام شد. امدادگران پس از خاموش کردن آتش، پیکر‌های سوخته یک زن و مرد میانسال و پسری جوان را پیدا کرده و با ماشین اورژانس به بیمارستان منتقل کردند. از سوی دیگر مشخص شد آتش‌سوزی عمدی بوده است. ساعتی بعد، از بیمارستان خبر رسید که زن میانسال به خاطر شدت جراحات وارده ناشی از سوختگی تسلیم مرگ شده است، اما همسر و پسرش مسعود پس از درمان مرخص شدند. پدر خانواده با شکایت از پسرش، او را عامل حریق عمدی و مرگ زنش معرفی کرد و برادر و خواهر‌های مسعود نیز خواستار قصاص او شدند. به این ترتیب پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به شعبه ۸ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در دادگاه چه گذشت؟

در جلسه محاکمه، پسر جوان در دفاع از خود گفت: «چند سال قبل در یک تصادف پای راستم آسیب دید و پزشکان گفتند باید عمل شوم، اما پدر و مادرم هزینه جراحی را پرداخت نکردند و من همیشه با درد کلنجار می‌رفتم. روز حادثه بار دیگر سر همین موضوع دعوایمان شد و من یک گالن بنزین داخل خانه ریختم و این حادثه پیش آمد. من نمی‌خواستم مادرم را بکشم.»

بعد از اظهارات مسعود، پدرش گفت: «هزینه عمل جراحی پسرم ۲۵ میلیون تومان می‌شد و من این پول را نداشتم. به او گفتم صبر کن تا پول را جور کنم. روز حادثه از موتورش بنزین کشید و وارد خانه شد و بنزین را روی وسایل خانه ریخت و بعد هم داد می‌زد که باید پول عملم را بدهید. مادرش گفت پسرم چند هفته صبر کن تا بتوانیم جورش کنیم، اما مسعود با بی‌اعتنایی چند وسیله خانه را شکست. من عصبانی شدم و به پایش زدم که افتاد. در همان لحظه فندکش را روشن کرد و خانه را به آتش کشید.» متهم در واکنش به اظهارات پدرش گفت: «پدرم خودش خانه را آتش زد. من فقط می‌خواستم آنها را بترسانم.»

با پایان اظهارات متهم، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

