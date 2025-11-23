واکنش ستاره استقلال به انتشار ویدئوی منشوریش

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ انتشار ویدئویی منشوری از آرمین سهرابیان در ساعات گذشته خبرساز شده. بازیکنی که بهتازگی مشکل سربازی خود را حل کرده بود، دوباره به صدر خبرها برگشته، اما این بار هم در قالبی متفاوت که ارتباطی به مستطیل سبز و مسائل فنیاش ندارد. ایراد اصلی ماجرا نیز همینجاست. آرمین سهرابیان طی سالهایی که در سطح اول فوتبال ایران توپ زده، میتوانست به توانمندیهای فنیاش شناخته شود، اما اصرار بر ورود به حواشی، از او چهرهای ساخته که کمتر شباهتی به یک بازیکن حرفهای در حد و اندازههای ستاره استقلال دارد. طبیعتاً سهرابیان باید بداند که تعریف شخصیت حرفهایاش تنها به زمین فوتبال خلاصه نمیشود، اما نادیدهگرفتن مسئولیتهای اجتماعی و چارچوبها باعث شده تا نسخهای متفاوت از او در اذهان عمومی ساخته شود. البته این اولینبار نیست که نام سهرابیان بهوسیله چنین موضوعاتی نقل محافل میشود.
سال قبل انتشار تصویری از تتوی عجیب سهرابیان به حدی جنجالآفرین شد که در نهایت کمیته اخلاق حکم به ۶ ماه محرومیت تعلیقی او داد. حالا تکرار دوباره چنین صحنههایی در شکل و شمایلی متفاوت این مدافع پرحاشیه را گرفتار دردسری بزرگ کرده و حتی میتواند به بهای تغییر مسیر حرفهای او تمام شود. البته که دقایقی قبل سهرابیان با انتشار یک استوری اینستاگرامی وایرالشدن این ویدئو را که طبق گفته او مربوط به چند سال پیش است، نتیجه دشمنی دانسته و از هواداران بابتش عذرخواهی کرده. بااینوجود باتوجهبه سابقه سهرابیان در کمیته اخلاق و انکارناپذیر بودن اتفاقات رخداده در تصاویر منتشرشده، هیچ بعید نیست که نهادهای مربوطه طی روزهای آتی سهرابیان را با جرایم سنگین نقرهداغ کنند.
به گزارش تابناک؛ پس از این اتفاق آرمین سهرابیان، در واکنش به انتشار این فیلم عجیب در اینستاگرام استوری منتشر کرد و به هواداران استقلال درباره این ویدئو توضیح داد.