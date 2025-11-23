تمهیدات پلیس راهور تهران برای تشییع شهدای گمنام

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن عرض تسلیت و گرامیداشت روز ملی شهدای گمنام، از اجرای طرح تمهیدات انتظامی و ترافیکی مربوط به «مراسم تشییع و وداع ۱۰۰ تن از شهدای گمنام تفحص‌شده جنگ تحمیلی» در روز دوشنبه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، درباره زمان اجرای این طرح اعلام کرد که این مراسم از ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳، از درب اصلی دانشگاه تهران آغاز می‌شود. در ادامه، پیکر شهدا در مسیر خیابان انقلاب، پل حافظ و سپس خیابان بهشت، با اتخاذ تدابیر ویژه ترافیکی و به‌منظور ایجاد نظم در تردد و برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم تشییع، با حضور شهروندان پایتخت تشییع خواهد شد.

وی افزود که محدودیت‌های تردد از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز دوشنبه، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳، در معابر اعلام‌شده و در سه مرحله به اجرا گذاشته می‌شود.

در مرحله اول، محدودیت‌های تردد از ساعت ۰۶:۳۰ صبح اعمال می‌شود؛ به این صورت که تردد از سمت شمال از خیابان‌های طالقانی و پورسینا به سمت جنوب ممنوع خواهد بود. از سمت غرب، تردد از خیابان آزادی از تقاطع زارع محدود می‌شود.

موسوی پور گفت: همچنین از سمت شرق، ممنوعیت از تقاطع انقلاب – ولیعصر (عج) اعمال خواهد شد و از سمت جنوب نیز تردد از خیابان‌های لبافی‌نژاد و نظری به سمت شمال محدود می‌شود. نکته مهم اینکه خیابان کارگر از تقاطع کمالی تا میدان انقلاب و همچنین خیابان امام خمینی (ره) از تقاطع کمالی تا میدان حر، در زمان حرکت کامیون‌های حامل پیکر‌های مطهر شهدا با محدودیت تردد مواجه خواهند شد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ بیان کرد: در مرحله دوم، محدودیت‌های ترافیکی از سمت شمال از خیابان‌های کریم‌خان و بلوار کشاورز اعمال می‌شود. از سمت غرب، این محدودیت‌ها از تقاطع آزادی – توحید آغاز خواهد شد. از سمت شرق، تردد از میدان فردوسی با محدودیت همراه می‌شود و از سمت جنوب نیز خیابان جمهوری مشمول این محدودیت‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: در مرحله سوم نیز محدودیت‌های تردد مشابه مرحله دوم اعمال می‌شود؛ به این صورت که از سمت شمال، خیابان‌های کریم‌خان و بلوار کشاورز در محدوده طرح قرار می‌گیرند. از سمت غرب، محدودیت از تقاطع آزادی – توحید برقرار خواهد بود. از سمت شرق، خیابان شریعتی و پل چوبی در محدوده محدودیت قرار می‌گیرد و از سمت جنوب نیز خیابان جمهوری شامل محدودیت تردد خواهد شد.

سردار موسوی پور توضیح داد: ممنوعیت توقف خودرو‌ها نیز از ساعت ۲۴:۰۰ روز یکشنبه، مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۲، در خیابان انقلاب و تمامی معابر عمود بر خیابان انقلاب، در فاصله میدان انقلاب تا تقاطع حافظ اعمال خواهد شد. همچنین خیابان‌های حافظ و وحدت اسلامی از تقاطع انقلاب تا تقاطع ابوسعید و نیز خیابان بهشت شامل ممنوعیت توقف خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: به‌منظور تسهیل حضور شهروندانی که قصد شرکت در این مراسم را دارند، محل‌هایی برای توقف اتوبوس‌های شرکت واحد پیش‌بینی شده است. این محل‌ها شامل خیابان آزادی از میدان انقلاب به سمت غرب، خیابان دانشگاه، خیابان کارگر شمالی و جنوبی، خیابان ابوریحان، خیابان قرنی به سمت شمال، تمام طول خیابان ولیعصر (عج) به سمت شمال پس از خیابان انقلاب، خیابان جمالزاده از خیابان آزادی تا خیابان فاطمی، و خیابان طالقانی در مسیر شرق به غرب در حد فاصل خیابان شریعتی تا خیابان ولیعصر (عج) خواهد بود. همچنین برای پایان مراسم در معراج شهدا واقع در خیابان بهشت، محل توقف اتوبوس‌ها در خیابان خیام، خیابان ۱۵ خرداد، خیابان وحدت اسلامی به سمت جنوب و خیابان فیاض‌بخش پیش‌بینی شده است.

سردار موسوی پور افزود: محل‌هایی برای سرویس‌دهی تاکسی نیز در نظر گرفته شده است تا شهروندان بتوانند با سهولت بیشتری در مراسم شرکت کنند. این محل‌ها شامل مسیر تقاطع آزادی – زارع تا میدان انقلاب، مسیر تقاطع کارگر – بلوار کشاورز تا میدان انقلاب، مسیر میدان فردوسی تا تقاطع ولیعصر (عج)، مسیر تقاطع کارگر جنوبی – جمهوری تا میدان انقلاب، و مسیر میدان ولیعصر (عج) تا تقاطع خیابان انقلاب – ولیعصر (عج) خواهد بود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: از ورود و تردد موتورسواران در طول مسیر مراسم جلوگیری خواهد شد. وی همچنین به موتورسیکلت‌سواران و دیگر سرنشینان این وسیله نقلیه توصیه کرد که با سرعت مطمئنه و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی تردد کنند و حتماً از کلاه ایمنی استفاده نمایند. او همچنین هشدار داد که موتورسیکلت‌سواران باید از انجام هرگونه حرکات مخاطره‌آمیز در معابر منتهی به مسیر مراسم خودداری کنند، در غیر این صورت با برخورد قاطع پلیس مواجه خواهند شد.

در پایان، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از شهروندان تهرانی و شرکت‌کنندگان در این مراسم درخواست کرد که تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی، به‌ویژه اتوبوس و مترو، برای حضور در مراسم استفاده کنند.