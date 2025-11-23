سرقت با ترفند بیهوشی زنان در قرار اول

بیرانوند گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب سرقت به شیوه بیهوشی از بانوان اقرار کرد، همچنین در بررسی‌های بیشتر نیز مشخص شد متهم در شهرهای زنجان و رباط کریم به همین اتهام تحت تعقیب بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ رئیس پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: فردی که با بیهوش کردن طعمه‌های خود دست به سرقت از آنها می‌زد، دستگیر شد.

سرهنگ کاراگاه امین اله بیرانوند در توضیح بیشتر گفت: مدتی پیش تعدادی خانم به پلیس مراجعه کرده و عنوان کرد که در شبکه‌های اجتماعی با فردی آشنا شده؛ اما در اولین قرار خود، پس از خوردن مواد خوراکی، بیهوش شده و بعد از بیدار شدن متوجه به سرقت رفتن طلا‌های خود شده است.

وی افزود: رسیدگی به این موضوع سریعا در دستور کار پلیس قرار گرفت و پس از اقدامات فنی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: در تحقیقات انجام شده ارزش اموال مسروقه، بیش از دو میلیارد تومان برآورد شد.

بیرانوند گفت: متهم در تحقیقات صورت گرفته به ارتکاب سرقت به شیوه بیهوشی از بانوان اقرار کرد، همچنین در بررسی‌های بیشتر نیز مشخص شد متهم در شهر‌های زنجان و رباط کریم به همین اتهام تحت تعقیب بوده است.

وی در پایان از شهروندانی که به این روش از آنان سرقت شده خواست به پایگاه چهارم پلیس آگاهی در سیدخندان مراجعه کنند.