لحظات فرار از آغوش احمدی نژاد با اشک!
کد خبر:۱۳۴۱۷۱۹
نبض خبر

رفتار پزشکیان با پیرمرد جانباز زباله گرد را ببینید

ویدیویی از مواجهه خیابانی یک پیرمرد با مسعود پزشکیان منتشر شده که به شدت در فضای مجازی واکنش برانگیز بوده است. این پیرمرد کارت‌های شناسایی‌اش را نشان می‌دهد و می‌گوید: « این دنیا به کسی وفا نمی‌کنه. دنیا دار مکافات است. خاتمی به ما دروغ گفت، احمدی نژاد به ما دروغ گفت، روحانی به ما دروغ گفت» او سپس مدارکش را نشان می‌دهد که یک جانباز بازنشسته و از زباله‌ها در حال جمع آوری ضایعات است. عکس العمل قابل تامل مسعود پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر مسعود پزشکیان پیرمرد زباله گرد ویدیو مردم جانباز فقر
