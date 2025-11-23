ورود سامانه بارشی جدید از این تاریخ

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی استانهای کشور گفت: تا روز سهشنبه (۴ آبان) جو در مناطق کشور پایدار خواهد بود و همین موضوع موجب افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت میشود.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: از روز چهارشنبه (۵ آبان) در بخشهایی از شمالغرب کشور افزایش ابر رخ میدهد و در استانهای ساحلی دریای خزر بارشهای خفیف و پراکنده پیشبینی میشود.
هوای امروز تهران؛ غبارآلود با دمای ۹ تا ۲۰ درجه
ضیائیان بیان کرد: در دو روز آینده در برخی ساعات افزایش سرعت باد در نواحی شرقی رخ خواهد داد. همچنین آسمان تهران امروز (۲ آذر) صاف و غبارآلود با حداقل دمای ۹ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به شرایط جوی تهران ادامه داد: با آغاز پایداری جوی از ۴۸ ساعت گذشته تا امروز (۲ آذر) با کاهش ارتفاع لایه مرزی، غلظت آلایندهها در تهران افزایش مییابد و شاخص کیفیت هوا در محدوده ناسالم برای همه گروهها قرار خواهد گرفت.
احتمال نفوذ ذرات معلق ۱۰ میکرونی به جنوب و جنوبغرب تهران
وی تصریح کرد: وزش بادهای خفیف فعلی تأثیر قابل توجهی بر کاهش آلودگی ندارند و احتمال ورود ذرات معلق کوچکتر از ۱۰ میکرون (گردوغبار) به مناطق جنوب و جنوبغرب تهران وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا افزود: همزمان در مرکز شهر به دلیل وارونگی دما، انباشت ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون تشدید میشود و عبور توده غبار دروناستانی از جنوب و جنوبغرب تهران طی امروز پیشبینی شده است.
کیفیت هوا در مرز وضعیت خطرناک
وی یادآور شد: سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، شاخص کیفیت هوا در مناطق صنعتی و پرتردد شهری میتواند در برخی ساعات و مناطق به مرز خطرناک برسد.
ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی همراه با وزش باد ملایم پیشبینی میشود که در این مدت با تداوم پایداری و سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در استان تهران بهویژه مناطق پرتردد شهری، تشدید انباشت آلایندهها، کاهش کیفیت هوا و افزایش محسوس غلظت آلایندههای جوی مورد انتظار است.