دومین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا در بیت رهبری + عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر انقلاب، در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین علی علیزاده در سخنانی با استناد به آیات قران و احادیث شریفه به تاریخچه رویارویی حق و باطل در عالَم خلقت اشاره کرد و با تأکید بر اینکه تنها راه سعادت بشر حرکت در مسیر حق است، گفت: نقش محبت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و فرزندان ایشان برای سعادتمندی انسان‌ها بی‌بدیل است.

در ادامه این مراسم آقای محمدرضا بذری با قرائت اشعاری، در رثای حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها به مرثیه‌سرایی و نوحه‌خوانی پرداخت.

در ادامه تصاویری از لحظه ورود رهبر معظم انقلاب به دومین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی را مشاهده کنید.