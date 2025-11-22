میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
ابزارهای نوین تامین مالی در خدمت صنعت متالورژی

توسعه همکاری‌های بانک رفاه کارگران و فولاد خوزستان

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران در نشست مشترک با مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان از آمادگی این بانک به منظور حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۶۸
| |
3 بازدید

توسعه همکاری‌های بانک رفاه کارگران و فولاد خوزستان

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـه‌گانی در این نشست که در غرفه این شرکت در بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی (ایران متافو) در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد، برخی از ابزارهای نوین بانکی برای تامین مالی برنامه‌های اجرایی شرکت را تشریح کرد. 

مدیرعامل بانک رفاه کارگران، اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ، کارت رفاهی، برات الکترونیک را از جمله این ابزارها برشمرد و گفت: بانک رفاه کارگران آمادگی دارد با استفاده از این ابزارها نسبت به تامین منابع مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های شرکت (در فضایی رقابتی با سایر بانک‌ها) اقدام کند.  

وی به سامانه تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی واحدهای تولیدی راه‌اندازی شده است و کاملا منطبق بر ضوابط و مقررات بانک مرکزی فعالیت می‌کند. می‌توانیم از طریق این سامانه نسبت به ثبت درخواست صدور برات الکترونیک، اوراق گام و ... و پیگیری تمامی فرآیندهای مرتبط برای شرکت اقدام کنیم.

دکتر للـه‌گانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران بانک عامل صندوق توسعه ملی است گفت: می‌توانیم از طریق منابع این صندوق نزد بانک، نیازهای ارزی شرکت فولاد خوزستان را برطرف کنیم.

مهندس ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان نیز طی سخنانی در این نشست گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و فعالیت‌های این شرکت ارائه کرد و گفت: بانک رفاه کارگران از بانک‌های پیشرو کشور در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شود و امیدواریم با توسعه همکاری‌های متقابل از حمایت‌های بانک بیش از گذشته بهره‌مند شویم.

مهندس ابراهیمی تصریح کرد: شرکت فولاد خوزستان در راستای توسعه فعالیت‌های خود، طرح‌های مختلفی پیش‌بینی کرده است که برای اجرای آنها نیازمند حمایت‌های بانک رفاه کارگران هستیم. 

لازم به ذکر است، دکتر للـه‌گانی به همراه جمعی از معاونان و مدیران بانک رفاه کارگران در ادامه از بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی متالورژی بازدید و در گفت‌وگو با مدیران عالی برخی از هلدینگ‌ها و مجموعه‌های حاضر در این نمایشگاه، خدمات و محصولات این بانک به منظور حمایت از بنگاه‌های اقتصادی را تشریح کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بانک رفاه کارگران فولاد خوزستان همکاری مشترک
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۱۰ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۶۰ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005d1o
tabnak.ir/005d1o