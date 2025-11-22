میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۱۶۶۶
بازدید: ۳۰۳

عکس: فوران آتشفشان سمِرو در اندونزی

با اوج‌گیری فوران آتشفشان سمِرو در شرق جاوه، ستون‌های بلند خاکستر آسمان منطقه را تیره کرد و مقام‌های محلی صدها نفر از ساکنان روستاهای اطراف را به تخلیه فوری فراخواندند؛ تیم‌های امدادی نیز در حال انتقال مردم به پناهگاه‌های امن و پایش احتمال فوران‌های بعدی هستند.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل فوران آتشفشان آتشفشان سمِرو اندونزی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
