به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه هفته هشتم رقابت های لیگ امارات دو بازی برگزار شد.

البطائح با هدایت فرهاد مجیدی که از ۷ بازی قبلی خود ۶ شکست را تجربه کرده بود سرانجام رنگ پیروزی را دید.

البطائح که مهمان اتحاد کلباء بود با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید تا مجیدی نفس راحتی کشد و تیم او با کسب این پیروزی ارزشمند خارج از خانه از بحران خارج شود.

برای اتحاد کلباء محمد مهدی محبی، سامان قدوس، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو در ترکیب اصلی به میدان رفتند.

اخراج محبی در دقیقه ۱۷ باعث شد تا روند بازی به کلی تغییر کند و البطائح با یک بازیکن اضافی سه گل به ثمر رساند و پیروزی این بازی حساس شود.

اما الوصل حریف پیش روی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با تساوی بدون گل برابر عجمان متوقف شد.