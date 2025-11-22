میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایرانی‌ها فرهاد مجیدی را از بحران خارج کردند

البطائح با هدایت فرهاد مجیدی بعد از ۶ شکست پیاپی در لیگ امارات رنگ پیروزی را دید.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۶۱
| |
842 بازدید
ایرانی‌ها فرهاد مجیدی را از بحران خارج کردند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه هفته هشتم رقابت های لیگ امارات دو بازی برگزار شد.

البطائح با هدایت فرهاد مجیدی که از ۷ بازی قبلی خود ۶ شکست را تجربه کرده بود سرانجام رنگ پیروزی را دید.

البطائح که مهمان اتحاد کلباء بود با نتیجه سه بر یک به پیروزی رسید تا مجیدی نفس راحتی کشد و تیم او با کسب این پیروزی ارزشمند خارج از خانه از بحران خارج شود.

برای اتحاد کلباء محمد مهدی محبی، سامان قدوس، احمد نوراللهی و شهریار مغانلو در ترکیب اصلی به میدان رفتند.

اخراج محبی در دقیقه ۱۷ باعث شد تا روند بازی به کلی تغییر کند و البطائح با یک بازیکن اضافی سه گل به ثمر رساند و پیروزی این بازی حساس شود.

اما الوصل حریف پیش روی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا با تساوی بدون گل برابر عجمان متوقف شد.

امارات فرهاد مجیدی سرمربی البطائح سامان قدوس شهریار مغانلو
