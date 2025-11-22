میلی صفحه خبر لوگو بالا
جاسوس ایران از دل ارتش اسرائیل بیرون آمد!

دستگیری شمار زیادی از صهیونیست‌ها به ظن جاسوسی برای ایران در ماه‌های اخیر، رسانه‌های اسرائیلی را به اعتراف به نفوذ بالای اطلاعاتی ایران وادار کرده است.
جاسوس ایران از دل ارتش اسرائیل بیرون آمد!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دستگیری سرباز ۲۱ ساله‌ای با نام «رافائل روونی» به جرم جاسوسی برای ایران، بار دیگر موضوع نفوذ اطلاعاتی ایرانیان در بدنه اسرائیل را به موضوع مورد بحث کارشناسان و رسانه‌های این رژیم تبدیل کرده است. روز پنجشنبه روزنامه تایمز اسرائیل از دستگیری جوانی صهیونیست خبر داد که به ادعای این روزنامه با یک مأمور اطلاعاتی ایران در ارتباط بوده و ویدئو‌هایی را از نزدیکی خانه خود، یک ایستگاه اتوبوس و مرکز خرید در جنوب فلسطین اشغالی برای او ارسال کرده است. منابع اسرائیلی همچنین مدعی شده‌اند که این نظامی اسرائیلی، عکسی از کارت شناسایی نظامی خود برای این فرد ایرانی ارسال کرده و اطلاعاتی را درباره پایگاه محل خدمتش در اختیار او گذاشته است. این نظامی اسرائیلی در یکی از حساس‌ترین پایگاه‌های نظامی اسرائیل در «هاتزاریم» مشغول خدمت بوده است و همین مسئله نگرانی‌ها درباره نفوذ گسترده ایران را در بین صهیونیست‌ها افزایش داده است.

به گزارش شبکه العالم، کانال ۱۵ اسرائیل اقرار کرده است که «اطلاعات ایران به حساس‌ترین پایگاه‌های ارتش، از جمله پایگاه استراتژیک نیروی هوایی اسرائیل، نفوذ کرده است». خبرنگار کانال ۱۵ رژیم صهیونیستی در بخشی از اظهارات خود تأکید کرده که سرباز دستگیرشده، رافائل روونی، به‌عنوان سرباز یکی از پایگاه‌های استراتژیک نیروی هوایی اسرائیل (پایگاه هاتزاریم) مشغول خدمت بوده است. به گفته این خبرنگار، روونی مدت‌ها با مأموران ایرانی در ارتباط بوده و برای آنها جاسوسی می‌کرده است. این خبرنگار تصریح کرده که روونی نه‌تنها از ضربه‌زدن به امنیت این رژیم پشیمان نبوده، بلکه اعلام کرده که برای گرفتن پول، حاضر بوده هر کاری بکند. کانال ۱۵ اسرائیل همچنین به نقل از برخی مسئولان صهیونیست، نسبت به نفوذ گسترده ایران در ساختار نظامی اسرائیل هشدار داده است. به گزارش این رسانه اسرائیلی، در طول چند ماه اخیر حدود ۵۰ کیفرخواست جاسوسی برای صهیونیست‌ها صادر شده که ۵ نفر از آنها را سربازان این رژیم تشکیل می‌دادند.

رسانه صهیونیستی اسرائیل جاسوسی نفوذ نیروی هوایی ایران پایگاه نظامی اطلاعات
