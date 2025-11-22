راز هوادار اماراتی پرسپولیس

به گزارش تابناک؛ بحث هوادار متمول در پرسپولیس طی سالهای گذشته بسیار داغ شده است. هواداری که از امارات به پرسپولیس کمک مالی میکرد و در دوران مدیرعاملی رضا درویش نام او بارها در اتفاقات مختلف تیم به گوش رسیده است. حالا مدیرعامل سابق پرسپولیس با حضور در برنامه شبهای فوتبالی در این مورد گفتوگو کرد.
درویش گفت: جالب است اولین بار ایشان را سال ۶۴ وقتی با آقای پروین برای نهار رفته بودیم زیارت کردیم و بعد اصلا ندیدیم، ظاهرا ایران هم نبودند. شاید قبل از آن فقط یک بار تلفنی صحبت کرده باشیم. بعد که به پرسپولیس آمدم متوجه شدم که تیمهای پایه لباس و غذا میخواهند. آن موقع پرسپولیس از لحاظ مالی خیلی در شرایط بدی بود کما اینکه تیمهای پایه صدایشان پیرامون غذا درآمده بود که ما سیب زمینی و تخم مرغ میخوریم. ایشان این کمکها را میکرد. هر بازیکن بااستعداد یک نماینده داشت که در تیمهای پایه هم سمتی نداشت و برایشان خانه میگرفت و امکانات فراهم میکرد. در برنامه شما یا یک برنامه دیگر دیدم یک مربی گفته بود زمانی که تیم برای جام باشگاههای آسیا میرفت ایشان دو میلیون درهم به تیم داده، یک میلیون درهم بابت پرواز و یک میلیون درهم بابت پاداش. امروز میشود ۶۵ میلیارد تومان.
او درباره دلایل قطع ارتباط این هوادار متمول با باشگاه گفت: ایشان یک سال هم هست با من و باشگاه هم قطع رابطه کرده. به جهت همین مسائلی که به وجود آمد. ما به تیم شما پول دادیم که چرخش بچرخد چرا این همه مورد ظلم قرار گرفتیم مگر تا حالا یک بلیت از شما گرفتیم؟ تا حالا ایران نیامدم که استادیوم بیایم. آقای کارتال آدمی هست که بتوانید به او بگویید این بازیکن را بگذار و این را نگذار؟ حتی آقای گاریدو همچین آدمی بود؟ یا آقا یحیی همچین برایندی داشت؟
او درباره ارتباط هوادار متمول با بازیکنان گفت: این شاید به گذشتههای خیلی دور برمیگردد که با هم آشنا باشند. شاید قبل از اینکه آنها بازیکن پرسپولیس باشند او را از قبل میشناختند. همه هزینهای که در ۴ سال کرد شاید سالی ۵ میلیارد تومان هم نبود.
درویش درباره منع ارتباط مستقیم و واریز پول هوادار متمول با بازیکنان خاص گفت: اینطور که من شنیدیم ایشان قبلا به جای دیگری پول میداد و تا آن پول به رختکن برسد یک خرده کم میشد و مشکلاتی برای این پول بوحود میآمد از این جهت ایشان یکی دوتا از بزرگان تیم یا کاپیتان تیم را انتخاب کرد که انتقال پول توسط ایشان باشد. بعد ما اعلام کردیم اگر قرار است پولی بیاید حتما به حساب باشگاه بیاید و از آن حساب باشد. ناخوداگاه ممکن هست حرف و حدیث هم پیرامون این پول به وجود بیاید.
دوریش ادامه داد: اصل صحبت اینجاست که چرا آن سالی که در یک بازی ۶۲میلیارد تومان پرداخت میشد این نبود ولی اینجا که سالی ۵ یا ۶ میلیارد تومان بود این همه حرف و حدیث به وجود امد!
او درباره مقدار پولی که هوادار متمول در دوره مدیریت او پرداخت کرده گفت: اصلا به ما چیزی نداده. هیچ چیز هیچوقت نداده. فقط به بازیکنان داده آن هم بازیکنان مستعد. مثلا بازیکن مستعدی که تهران خانه نداشت، ایشان تقبل میکرد که در تهران برایش خانه بگیرند. من دو بازیکن جوان میشناسم که این کار را برایشان کرده باشد. به همه یک شکل بوده و من از او پرسیدم، چون به ارکان تیم میداد و ربطی به باشگاه نداشت. یک بار دو سال پیش به من پیام دادند و ما زمین نداشتیم. یک جایی در ورزشگاه شهید کاظمی مستعد بود برای اینکه ما زمین دو بزنیم. میگفت شما مجوز بگیرید و هزینه چمن درست کردن اینجا با من. مجوز شهرداری میخواست و بعد هم در نقل و انتقالات از شهرداری به تربیت بدنی آمد. چون شهید کاظمی اول برای شهرداری بود. حتی میگفت کل بودجه یک سال آن موقع ۷، ۸ تومان را بدهم و فقط کمک کنم زمین شماره دو درست شود.
او درباره کسی که واژه هوادار متمول را جا انداخت گفت: به ظاهر یک بنده خدایی از شیفتگان خدمت به ایشان زنگ میزنند و میگویند شما که به بازیکنان پول میدهید از این به بعد من نماینده شما در ایران باشم و شما پولها را به حساب من بریز و من خرج میکنم. این بنده خدا هم میگوید من اصلا پولی خرج نمیکنم، جزیی است و به برخی بازیکنان. ایشان پیشکسوت و فوتبالی بودند و بعد اینکه هوادار قبول نمیکند. هفته بعد او مصاحبه میکند که او در تیم مدیریت میکند البته اسم نمیبرد فقط میگوید این متمول اینجوری میکند و از آن روز این متمول جا افتاد. او که سی سال پیش در مسابقات پرسپولیس میرفته پاداش میداده. همیشه پرسپولیس درگیر مسائل مالی بود و کمکهایی میکرده ولی چرا دوره ما برجسته شد؟ همه چیز در دوره ما برجسته میشد. شاید خدا خواست.