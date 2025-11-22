شرکت هواپیمایی آسمان، زیرمجموعه سازمان بازنشستگی کشوری، با چالشی جدی در نسبت نیروی انسانی به توان عملیاتی مواجه شده است؛ به طوری که با داشتن ۲۵۰۰ پرسنل برای حداکثر ۳ فروند هواپیمای فعال، تناقض فاجعه‌باری را به راه انداخته است و این شرکت را تبدیل به محلی برای توزیع رانت و سهمیه‌بندی نیروی انسانی به ویژه شغل‌های بیکار کرده است که هزینه‌های سنگین آن از جیب عمومی تأمین می‌شود.

شنیده‌های تکان‌دهنده و انتقادات نمایندگان مجلس حاکی از آن است که صدها نفر از پرسنل آسمان، بدون انجام کار مفید، تنها برای ثبت کارت ورود و خروج، حقوق دریافت می‌کنند که این وضعیت، در کنار ناوگان زمین‌گیر، نشان می‌دهد که آسمان تبدیل به جعبه سیاهی شده است که به جای تولید ارزش، محل توزیع رانت و سهمیه‌های شغلی است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، علی خضریان نماینده تهران در مجلس، چندی پیش در انتقاد به عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نظارت بر زیرمجموعه‌های خود به انتقاد از شرکت هواپیمایی آسمان پرداخت و گفت: اخیرا شاهد حضور افراد فاقد صلاحیت در بخش مدیریت شرکت هواپیمایی آسمان هستیم و این شرکت هواپیمایی با باندبازی و لابی بازی اداره می‌شود و شرایطی که شرکت هواپیمایی آسمان فقط یک هواپیمای فعال دارد، به ۲۵۰۰ نفر حقوق پرداخت می‌کند؛ فقط در یکی از شهرستان‌های مراکز یک استان، ۵۰۰ نفر هر روز صبح کارت ورود می‌زنند و عصر کارت خروج می‌زنند و اصلاً کار نمی‌کنند که این وضعیت به این دلیل ایجاد شده است که آقایان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای اینکه حقوق بازنشستگان و کارگران را به درستی پرداخت کنند، لابی‌بازی و کار سیاسی می‌کنند.

بخش عمده‌ای از ناوگان حدود ۲۳ فروندی مانند انواع ایرباس A320 و A340، بوئینگ 737 و فوکر 100 به دلیل فرسودگی، عدم تأمین قطعات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی نیاز به بازدیدهای دوره‌ای هستند که زمین‌گیر شده است و در شرایطی که تعداد هواپیماهای فعال به یک فروند کاهش یافته است همچنان هزینه های سربار گریبانگیر این شرکت است تا جایی که چندی پیش این شرکت در پاسخ به انتقادات مطرح شده ، از فعال بودن سه فروند (دو فروند فوکر ۱۰۰ و یک فروند بوئینگ ۷۳۷) خبر داد و اعلام کرد برای افزایش ناوگان و تأمین موتورهای جدید در تلاش است.

آسمان قربانی مدیرانی فاقد صلاحیت و انتصابات سیاسی

از آنجایی که هواپیمایی آسمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری و زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی و دولتی معمولاً از نظارت‌های دقیق بازار و حاکمیت شرکتی کارآمد فاصله دارند؛ بنابراین دفاع مدیران از حفظ ۲۵۰۰ نفر نیرو با وجود شرایط دشوار اقتصادی و تحریم‌ها، اگرچه در ظاهر یک اقدام اجتماعی و حمایتی برای معیشت خانواده‌ها به نظر یم رسد، اما به معنای بار سنگین مازاد بر دوش یک شرکت زیان‌ده است که نهایتاً از جیب عمومی مانند بازنشستگان و یا دولت تأمین می‌شود و شرکت را به ورطه ورشکستگی بیشتر می‌کشاند.

البته مشکلات آسمان، تنها محدود به یک ایرلاین نیست، بلکه نمایانگر الگوی بزرگ‌تری است که نماد « عدم شایسته‌سالاری و فقدان نظارت» است ضمن اینکه ​تأکید بر انتصابات سیاسی و لابی‌گری به جای تخصص، یکی از بزرگترین موانع در صنعت هوایی ایران است.



شرکت‌هایی مانند آسمان تبدیل به به جعبه سیاهی شده است که به جای تولید ارزش، تبدیل به محلی برای توزیع رانت و سهمیه‌بندی نیروی انسانی (شغل‌های بی‌کار) شده‌اند و این ساختارها، انگیزه سوددهی و بهره‌وری را از بین برده و زیان خود را به منابع عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل می‌کنند البته تحریم‌ها عامل اصلی در زمین‌گیر شدن هواپیماها و کمبود قطعات هستند، اما نباید به بهانه‌ای برای توجیه ناکارآمدی‌های داخلی تبدیل شوند.

شرکت دولتی با استانداردهای زیر صفر!

وضعیت هواپیمایی آسمان یک پارادوکس مدیریتی در مقیاس بزرگ است؛ به طوری که شرکتی با ظرفیت فنی بالا که پایگاه‌های تعمیراتی در تهران، شیراز و مشهد دارد، اما به دلیل داشتن نیروی انسانی انبوه، با حداقل توان عملیاتی و زیان‌دهی قابل توجه اداره می‌شود و این وضعیت، نتیجه مستقیم سال‌ها تداوم مدل‌های مدیریتی منسوخ در نهادهای شبه‌دولتی است.

گذشته از آن، نارضایتی مسافران در شبکه های اجتماعی نشان دهنده کیفیت پایین عملیات با این ایرلاین است؛ به طوری که بسیاری از مردم از تاخیر و بی‌نظمی مکرر این شرکت گلایه داشته و معتقدند که آسمان ​رکورددار تأخیر و کنسلی درمیان دیگر ایرلاین ها را دارد که عمدتا دلیل آن برمی گردد به اینکه اتکای عملیاتی به تعداد بسیار محدودی از هواپیماهاست به طوری که نقص فنی در یک پرواز، کل برنامه پروازی روز را مختل می‌کند.

همچنین بی‌برنامگی و عدم اطلاع‌رسانی به موقع، موجب می‌شود که مسافران از برنامه‌های سفر خود عقب بمانند و متضرر شوند ضمت اینکه بخش عمده ای از ناوگان آسمان به ویژه مدل‌هایی چون فوکر ۱۰۰ سن بسیار بالایی دارند و مسافران به طور مداوم از وضعیت نامناسب کابین، صندلی‌های ناراحت یا پاره، میزهای شکسته و وضعیت بهداشتی ضعیف سرویس‌های بهداشتی شکایت دارند.

گذشته از این موارد ، فرسودگی فنی باعث می‌شود پروازها با صدای زیاد موتور و لرزش‌های شدید همراه باشند که حس ناامنی را در مسافر تقویت می‌کند؛ البته آسمان سابقه حوادث تلخی از جمله سانحه پرواز تهران-یاسوج (سال۱۳۹۶) را در کارنامه دارد که نگرانی‌ها در مورد استانداردهای ایمنی را افزایش می‌دهد.



به گزارش تابناک، ​هواپیمایی آسمان در حال حاضر در یک بحران عملیاتی و اقتصادی قرار دارد که ناشی از ترکیب تحریم‌های بین‌المللی که نوسازی و تأمین قطعات را دشوار کرده است و سوءمدیریت داخلی و ساختار شبه‌دولتی که منجر به تورم نیروی انسانی و انتصابات غیرشایسته شده است و ​نتیجه این ترکیب، شرکتی است که هزینه‌های یک شرکت بزرگ را متحمل شده است.