بخشایش در گفتگو با تابناک مطرح کرد؛

وزارتِ کار دست گادفادرهاست / چرا استیضاح میدری عقب می‌ماند؟

یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن انتقاد از عملکرد میدری در مدیریت وزارتخانه و نوسان‌های تصمیم‌گیری در حوزه کالابرگ و صندوق‌های بازنشستگی، اعلام کرد که تاخیر در اعلام وصول طرح استیضاح به دلیل تساهل هیئت رئیسه و تعامل قالیباف با دولت است.
چرا استیضاح میدری عقب می‌ماند؟ / میدری وزارتخانه را به محل سیاسی کاری و رفیق‌بازی تبدیل کرده است / وزارتِ کار دست گادفادرهاست

احمد بخشایش، یکی از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با عملکرد او و اینکه چرا طرح استیضاح وزیر کار اعلام وصول نمی شود، اظهار کرد: میدری وزیر موفقی نبوده است. شاید زمانی که معاون وزیر بود، نفر دوم خوبی بود و کارش قابل قبول بود، اما وقتی وزیر شد، خوداتکایی و اعتماد به نفسش را از دست داد.

تغییرات مدیریتی در صندوق بازنشستگی ناشی از تسویه حساب های شخصی میدری بود

وی با اشاره به اینکه میدری در انتصابات تلاش می‌کرد رفیق‌بازی و افراد خاص را جایگزین کند و امور از دستش خارج شد، افزود: یکی از بهترین نمونه‌ها، صندوق بازنشستگی است که سه نفر را در مدیریت این صندوق تغییر داد و این تغییرات مکرر نشان‌دهنده عدم شناخت کافی او یا تسویه حساب‌های شخصی است. در حالیکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه‌ای گسترده است و امور متعددی از زندگی مردم، کارگران، کشاورزان و دهک‌های مختلف جامعه را پوشش می‌دهد.

دهک بندی ها باعث نارضایتی مردم شده است

بخشایش ادامه داد: دهک‌بندی‌هایی که ایشان اعمال کرده بارها تغییر کرده و باعث نارضایتی مردم شده است. برخی افراد به نمایندگان گفته‌اند که تا چند روز قبل از تماس، آنها از کمیته امداد یارانه دریافت می‌کردند اما همسرشان از فهرست یارانه‌بگیران خارج شده است. این نشان می‌دهد مدیریت وزارتخانه در حوزه حمایت معیشتی ناکارآمد است.

میدری در موضوع کالابرگ طفره می رود

نماینده مردم اردستان در مجلس در نقد سیاست‌های وزارتخان تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه کالاهای اساسی گفت: ما باید کالاهای اساسی را در دسترس مردم با قیمت باثبات قرار دهیم و این امکان از طریق کالابرگ فراهم می‌شود. اما میدری از این مسئله طفره می‌رود؛ یک روز می‌گوید پول به مردم داده می‌شود، روز دیگر می‌گوید معرفی به نهادهای خاص انجام می‌شود. او یا نمی‌تواند و یا نمی‌خواهد که کار جلو برود، بنابراین طبیعی است مجلس دنبال استیضاح او باشد.

چرا استیضاح میدری عقب می‌ماند؟ / میدری وزارتخانه را به محل سیاسی کاری و رفیق‌بازی تبدیل کرده است / وزارتِ کار دست گادفادرهاست

میدری مشغول سیاسی کاری اس و کارها در دست گادفادرهاست  

وی درباره سیاسی‌کاری در این وزارتخانه افزود: میدری پست‌ها را سیاسی نگاه می‌کند، در حالیکه وزارت کار جایی برای بهره‌وری است و باید رضایت قشر عظیمی از کارگران را در صنعت فولاد، دخانیات و کارخانه‌ها برآورده کند. نیروهای توانمند باید در شستا و دیگر حوزه‌ها به کار گرفته شوند، اما بیشتر مشغول سیاسی‌کاری است و کارها در دست گادفادرها قرار دارد.

علیرغم انتقادات وارد بر وزیر، این طرح جلو نمی‌رود. مقصر هیئت رئیسه و آقای قالیباف هستند که با دولت تعامل می‌کنند و این طرح‌ها را به جریان نمی‌اندازند تا وزیران متنبّه شوند و به کارهای اصلی‌شان برسند. اما احتمالا یکی دو مورد از این استیضاح‌ها به جریان خواهند افتاد.

بخشایش درباره تاخیر در پیشبرد طرح استیضاح گفت: علیرغم انتقادات وارد بر وزیر، این طرح جلو نمی‌رود. مقصر هیئت رئیسه و آقای قالیباف هستند که با دولت تعامل می‌کنند و این طرح‌ها را به جریان نمی‌اندازند تا وزیران متنبّه شوند و به کارهای اصلی‌شان برسند. اما احتمالا یکی دو مورد از این استیضاح‌ها به جریان خواهند افتاد.

نماینده مردم اردستان در مجلس در مورد اولویت‌بندی استیضاح‌ها تصریح کرد: فکر می‌کنم ابتدا وزیر راه، نیرو و وزیر کار در اولویت قرار دارند، در حالی که باید استیضاح میدری در اولویت باشد.

آقای میدری! اعتبارات اختصاص یافته کالابرگ کجا هزینه می شود؟

وی در پایان درباره بودجه کالابرگ گفت: باید از وزیر کار پرسیده شود که اعتبارات اختصاص‌یافته برای کالابرگ کجا هزینه می‌شود و چرا مردم دو ماه است که به این طرح دسترسی پیدا نکرده‌اند؟

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
4
14
پاسخ
یاد حجت عبدالملکی بخیر. میگفت وقتی وزارتخانه را در دست گرفتم، ۱۵۰ روزنامه نگار اصلاح طلب، عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکتهای زیرمجوعه وزارت رفاه بودند. الان همان اتفاق در حال رخ دادن است.
پاسخ ها
ناشناس
| Austria |
۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
اون بنده خدا هم شاکی بود که چرا رفقای خودش تو وزارت خونه نیستن وگرنه نگران کارآمدی نبود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
در دنیا هرکسی میاد که برای مردمو مملکتش کاری بکنه چون احساس میکنه پتانسیل و توانایی داره ولی
در ایران هرکسی سعی میکنه خودشو بندازه داخل که خوب بخوره و بارشو ببنده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
6
13
پاسخ
قالیباف با اجازه ندادن به استیضاح چنین فرد سیّاسی، به مردم خیانت میکند. مماشات تا کی؟ تحمل تا کی؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
چرا
چون همه میدونند با عوض کردن وزیر کاری درست نمیشه مشکل جاهای دیگه است
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
11
پاسخ
به داد کارگران بخت برگشته و بیچاره برسید. شورای عالی کار و شخص وزیر در قبال معیشت کارگرانی که در لوای قانون استعماری کار دارند کار میکنند فقط سکوت کرده. حقوق دریافتی تا سوم برج هم نمیرسد. با این وضع تورم حتی افزایش 100 درصدی دستمرد در سال 1405 دردی از کارگران دوا نمیکند. دست آخر هم خواهید دید که در آخرین لحظات سال 1404 یک بیانیه با امضای نحس نماینده کارفرما و وزیر کار منتشر میشه و ضمن اعلام تک رقمی بودن تورم، درصد افزایش دستمزد را 16 تا 20 درصد و آن هم با منت گذاشتن بر سر کارگر بیچاره اعلام خواهند کرد.
Mhd
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
2
6
پاسخ
واقعاً ما یک همچین وزیری داریم.پول درنظر گرفته شده برای کالا برگ رو کش می‌ره.خدا کنه درست نباشه.خیلی از خانواده‌ها قشر ضعیف چشم به کالا برگ دوختن.
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
4
پاسخ
من تازه ازدواج کرده با حقوق قانون کار بدون اینکه خونه ای داشته باشم با یه ماشین فرسوده ای که بنامم هست و با اون همه اقساط وام و بدهی دهک 8 طبقه بندی شده ام و هیچ یارانه و کالابرگی دریافت نمیکنم آیا واقعا 70 درصد مردم وضعشان بدتر از من است؟ یا اشتباه محاسباتی اتفاق افتاده؟ امیدوارم گزینه دوم درست باشه چون در این صورت اون 70 درصد نون خالی هم نباید داشته باشند.
سعید نوروز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
2
پاسخ
وزارت کار دست آقای سالاری مدیر عامل تامین اجتماعی و دور دسته هاش هست. مهره های ایشون همه جا هستند و بخوبی دارند مدیریت میکنند. کسی بهتر از ایشون هم نیست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
3
پاسخ
وجود صندوق های بازنشستگی منشا تمای کشمکش ها و باند بازی ها در این وزارتخانه است و در تمامی دولت ها وجود دارد ومسائل مربوط به کار و کارگر و کارمند در اولویت دهم هم نیست
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
0
پاسخ
همتی هم با سیاسی بازی رفت این بنده خدا هم با سیاسی بازی وارزش قائل نشدن برای حرف نمایندگان که فامیل هاشون راسر کار نمیبره می‌ره تا مهره بعدی
