\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062b\u0628\u062a\u200c\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0633\u0631\u0686\u0634\u0645\u06c0 \u0632\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u062f \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u062f \u062d\u062c\u0645 \u0622\u0628 \u062f\u0631 \u0628\u0627\u0644\u0627\u062f\u0633\u062a \u0631\u0648\u062f\u062e\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647\u200c\u0648\u0627\u0633\u0637\u0647 \u062e\u0634\u06a9\u200c\u0634\u062f\u0646 \u0631\u0648\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641\u06cc \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0632\u0627\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0631\u0648\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0631\u06cc\u062e\u062a\u0646\u062f \u0628\u0647\u200c\u0634\u062f\u062a \u06a9\u0627\u0647\u0634 \u06cc\u0627\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n