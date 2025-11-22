واکنش آسانی پس از گل اول، یکی از صحنههای پرحاشیه دیدار بود. او پس از این گل به سمت بازیکن پادیاب رفت و او را بوسید. آسانی بعد از گل دوم نیز شادی ویژهای انجام داد و با مشت کردن دستها و قرار دادن آنها مقابل چشمانش، ژست گریه را به نمایش گذاشت.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روزی که اعلام شد تلاش مسئولان باشگاه استقلال برای جلب رضایت باشگاه کرهای نتیجه داده و یاسر آسانی چمدانش را به مقصد تهران بست، کمتر هوادارای میتوانست پیشبینی کند که او در بازیهای تیم محبوبش به ستاره بیچون و چرای آبیها تبدیل خواهد شد.
به خصوص که باشگاه استقلال برای اضافه شدن این بازیکن به جمع آبیها از ابتدای فصل، مجبور شد سر کیسه را شل کند. استقلالیها در حالی موفق شدند هافبک آلبانیایی تیم گوانگجو افسی کرهجنوبی را جذب کنند که به دلیل تقویم متفاوت لیگهای شرق آسیا، این بازیکن از ژانویه ۲۰۲۶ و همزمان با نقل و انتقالات نیمفصل لیگ ایران قادر به همراهی آبیها بود، اما این مشکل با پرداخت رقمی حدود یک میلیون دلار به باشگاه کرهای برای جلب رضایت حل شد و بدین ترتیب آسانی در دسترس ریکاردو ساپینتو قرار گرفت.
حالا یاسر آسانی به کلید طلایی مرد پرتغالی تبدیل شده و هر قفلی با او بازشدنی به نظر میرسد. وینگر آلبانیایی در شرایطی تمام نگاهها را به خود معطوف کرده که حتی نام بازیکن بزرگی، چون منیرالحدادی هم در سایه درخشش یاسر آسانی قرار گرفته است.
یاسر آسانی تاکنون در هر سه جبههای که آبیها در آن شرکت دارند، موفق به گلزنی شده است؛ لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا ۲. او تاکنون ۸ گل برای استقلال زده و تقریباً تمامی آنها در مسیر کسب امتیاز تأثیر زیادی داشتهاند. از جمله ۲ گل حساس مقابل پیکان که اجازه نداد استقلال دست خالی زمین را ترک کند، گل سه امتیازی برابر مس رفسنجان و ۲ گل در بردهای پرگل برابر فجرسپاسی و آلومینیوم همه و همه او را به چهره اول ترکیب ساپینتو تبدیل کرده است. در لیگ قهرمانان آسیا نیز پاس گل سه امتیازی برابر الوحدات و یک گل کلیدی در دیدار رفت نقش او را در مسیر بینالمللی تیم پررنگ کرده است. آسانی همینطور یک پاس گل برای مونیر الحدادی ثبت کرد که در جریان تساوی استقلال برابر چادرملو قش تعیین کنندهای ایفا کرد. یاسر آسانی حالا به نخستین بازیکن استقلال تبدیل شد که توانسته در ۱۳ بازی ابتدای فصل حداقل ۸ گل به ثمر برساند همچنین ۲ پاس گل ثبت کند. آخرینبار شیخ دیاباته در لیگ ۱۹ و زیرنظر آندرهآ استراماچونی در ۱۳ بازی نخست خود ۸ گل زد و آخرین آقای گل استقلالی لیگ لقب گرفت.
پادیاب خلخال آخرین قربانی درخشش یاسر آسانی و گلهای او محسوب میشود. این بار ستاره آلبانیایی یک تنه بار سنگین رساندن استقلال به مرحله بعدی جامحذفی را به دوش کشید و اجازه نداد حریف سختکوش و قابل احترام دسته دومی، دست به شگفتیسازی بزند. عملکرد یاسر آسانی ۳۰ ساله تا اینجای فصل باعث شده نام او خیلی زود وارد لیست خارجیهایی شود که به فوتبال ایران آمدند و اثرگذار بودند. در واقع حالا کمتر کسی از رقم قرارداد یاسر آسانی صحبت میکند چرا که ثابت کرده حقش بوده و دلارها بیهوده خرج نشده است. طبق اعلام برخی منابع، یاسر آسانی در استقلال سال نخست حدود یک میلیون دلار و در سال دوم ۱.۶ میلیون دلار حقوق دریافت خواهد کرد و براساس مفاد قراردادش، معاف از مالیات است.
یاسر آسانی؛ پیامآور شادی با چاشنی شیطنت
استقلال در مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی مقابل پادیاب خلخال با شراییطی دشوار مواجه شد و هر چه از زمان بازی میگذشت به نظر میرسید اوضاع برای صعود به مرحله بعد برای آبیها پیچیدهتر میشود. در شبی که روی کاغذ باید یکی از آسانترین بازیهای فصل استقلال رقم میخورد، شاگردان ساپینتو حدود ۱۵۰ دقیقه (با احتساب وقتهای اضافی پایان هر نیمه) مقابل حریف دسته دومی جنگیدند تا بالاخره از یک حذف تاریخی گریختند. آن هم مقابل تیمی که از اواسط نیمه نخست، ۱۰ نفره شد. تیم ریکاردو ساپینتو تا پیش از ورود یاسر آسانی به زمین، نتوانست هیچکدام از برنامههای هجومی موثر خود را ارائه دهد و تنها سانترهای نه چندان باکیفیت از چپ و راست توسط ابوالفضل جلالی و رامین رضاییان، امید آبیها برای گلزنی را زنده نگه داشته بود تا اینکه یاسر آسانی همهکاره استقلال برای پیروزی و فرشته نجات استقلال برای صعود به مرحله بعد لقب گرفت.
در این میان، واکنش آسانی پس از گل اول، یکی از صحنههای پرحاشیه دیدار بود. آسانی پس از این گل به سمت وحید رحیمی بازیکن پادیاب رفت و او را بوسید. این کار آسانی در جواب صحبتهای رحیمی در هنگام بررسی صحنه پنالتی توسط وی.ای. آر بود. رحیمی پس از بازی گفت که قبل از زدن ضربه پنالتی توسط آسانی، به ستاره آلبانیایی گفته که چشمهایش زیباست، اما نمیتواند پنالتی را گل کند که آسانی پس از گلزنی با رحیمی چشم در چشم شده و او را بوسید! این حرکت نیمکت تیم میهمان را به واکنش و اعتراض شدید واداشت و بازی را دقایقی معطل کرد.
هرچند رفتار بازیکن پادیاب بعد از گل اول مسابقه به اینکه این جنجالها دامنهدار نشود و عواقبی برای هر دو تیم و بازیکنان نداشته باشد خیلی تاثیرگذار بود، او بعد از واکنش آسانی آرام بود و باعث شد تا صحنهها به درگیری فیزیکی ختم نشود، بعد از سوت پایان مسابقه هم آسانی و کاپیتان پادیاب یکدیگر را در آعوش کشیدند و رفتار دوستانهای داشتند. با این حال، آسانی بعد از گل دوم نیز شادی ویژهای انجام داد و با مشت کردن دستها و قرار دادن آنها مقابل چشمانش، ژست گریه را به نمایش گذاشت؛ این خوشحالی هم با اعتراض شدید نیمکتنشینان تیم میهمان همراه شد. با تمام این اوصاف، یاسر آسانی شبی خاطرهانگیز و ویژه برای خودش و هواداران استقلال رقم زد تا آنها متحمل شکستی فاجعهبار نشوند.