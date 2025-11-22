بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز بیمه تکمیلی ندارند!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران با اشاره به جلسات متعدد برگزارشده درباره بیمه تکمیلی بازنشستگان گفت: در جلساتی که با حضور مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، معاونان وی، نمایندگان بیمه‌گر و مجموعه‌های مرتبط برگزار شد که برخی از آنها بیش از ده ساعت به طول انجامید در نهایت به توافق نهایی نرسیدیم. وی افزود: ریشه اصلی عدم توافق، اختلاف‌نظر میان سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌گر درباره میزان افزایش تعرفه‌ها و برآورد هزینه‌های درمان بود. این اختلاف بر محاسبات اثر مستقیم دارد و همین باعث شد که مذاکرات به نتیجه نرسد. موضوع بسیار تخصصی است و ما نمی‌توانیم بر مبنای گمانه‌زنی، عدد دقیقی اعلام کنیم؛ اما روشن است که هزینه‌های دارو و خدمات درمانی بسیار بیشتر از برآورد‌های رسمی در حال افزایش است. دهقان کیا تصریح کرد: ما انتظار داشتیم که برای تعیین نرخ‌ها، واقعیت‌های اقتصادی لحاظ شود، اما با توجه به اختلاف‌نظر‌های موجود، فعلاً هیچ جمع‌بندی مشترکی حاصل نشده است. وی ادامه داد: بازنشستگان تأمین اجتماعی با افزایش شدید هزینه‌های درمان، دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی مواجه هستند و به بیمه تکمیلی نیاز جدی دارند. قانون نیز صراحت دارد؛ طبق مصوبه هیئت وزیران، صندوق‌های بیمه‌ای باید خدمات پایه را ارائه دهند و برای خدمات تکمیلی باید از بیمه‌گر خرید خدمت صورت گیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: ما قانون الزام را داریم که اجرا نشده است. همچنین تبصره ماده ۲ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی را داریم که تأکید می‌کند سطح پایه باید در قالب آیین‌نامه مشخص شود؛ آیین‌نامه‌ای که باید ظرف شش ماه تدوین می‌شد، اما اکنون بیش از ۲۰ سال گذشته و هنوز نوشته نشده است. درحالی‌که بیمه تکمیلی در عمل اجرا شده، اما حدود و سقف‌های پایه همچنان نامشخص است. همین موضوع باعث سردرگمی مردم شده است. وی گفت: در شرایط فعلی واقعاً با بحران درمان مواجهیم. فقط در مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت بیش از ۲۰ هزار نفر برای بیمه تکمیلی ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده نیاز شدید بازنشستگان به این خدمات است. دهقان کیا درباره وضعیت مراکز درمانی تأمین اجتماعی نیز توضیح داد: هرچند سازمان دارای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است، اما این مراکز با مشکلاتی مواجه‌اند. تجهیزات بسیاری نیاز به به‌روزرسانی دارد. پزشکان سازمان نیز به دلیل پایین‌بودن تعرفه‌ها و پرداختی‌ها انگیزه کافی برای فعالیت در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی ندارند. برخی پزشکان حتی انجام عمل را به مراکز خصوصی ارجاع می‌دهند، زیرا اختلاف هزینه بسیار زیاد است. این مسئله باعث می‌شود بیمه‌شدگان عملاً آسیب ببینند. وی تأکید کرد: یک بازنشسته پس از ۳۰ یا ۳۵ سال پرداخت حق بیمه حق دارد بدون دغدغه خدمات درمانی دریافت کند. اینکه گفته شود منابع نداریم، برای بیمه‌شده قابل‌قبول نیست. ما نیز تعهد کرده بودیم که با پرداخت سهم درمان، هنگام بازنشستگی از این خدمات بهره‌مند شویم، اما اکنون بخشی از این پرداخت‌ها در حوزه درمان محقق نمی‌شود.

دهقان‌کیا ادامه داد: در کنار سهم بازنشسته‌ها، دولت هم باید طبق قانون بخش‌هایی از هزینه درمان را تأمین کند؛ از جمله سهم درمان در بیمه‌های شخص ثالث، بخشی از مالیات بر ارزش افزوده و برخی یارانه‌ها. اما متأسفانه این سهم‌ها به‌طور کامل به سازمان تأمین اجتماعی داده نمی‌شود و همین باعث شده فشار فقط روی مردم وارد شود. وی درباره وضعیت مزایده بیمه تکمیلی گفت: در مزایده‌ای که برگزار شد، همه شرکت‌ها حضور داشتند، اما پس از باز شدن پیشنهادها، تنها شرکت آتیه‌سازان حافظ برای بخش درمان قیمت ارائه داد. سایر شرکت‌ها گفتند برای جمعیتی با این حجم و با شرایط فعلی امکان ارائه قیمت ندارند. اختلاف میان قیمت اعلامی سازمان بیمه‌گر و انتظارات سازمان تأمین اجتماعی نیز باعث شد موضوع پیش نرود. رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران افزود: ما در حال حاضر مذاکراتی را با هیچ مجموعه‌ای ادامه نمی‌دهیم. اصل کار این است که اول سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌گر به توافق برسند، بعد ما وارد مرحله بعدی شویم. وی سپس یک هشدار مهم خطاب به بازنشستگان داد:، چون هنوز هیچ توافق قطعی برای بیمه تکمیلی حاصل نشده، رسماً اعلام می‎کنیم که کانون مسئولیتی در قبال هزینه‌های بیمه تکمیلی ندارد؛ بنابراین از بیمه‌شدگان درخواست می‌کنیم فعلاً به امید دریافت هزینه از بیمه تکمیلی به بیمارستان‌های خصوصی یا مراکزی که هزینه‌های سنگین دریافت می‌کنند مراجعه نکنند، چون امکان دارد نتوانند مبلغی پس بگیرند و دچار مشکل شوند.

وی تأکید کرد: در شرایط فعلی تنها مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی و مراکز طرف قرارداد این سازمان قابل‌مراجعه هستند. هرگونه مراجعه خارج از این مراکز با تصور وجود بیمه تکمیلی، ریسک مالی دارد و مسئولیت هزینه‌ها به عهده خود فرد خواهد بود. دهقان کیا ادامه داد: درمان وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی است و سازمان باید این خدمات را به هر شکل ممکن ارائه دهد. اینکه گفته شود منابع وجود ندارد، پاسخ کافی برای بازنشسته نیست؛ باید راهکار پیدا شود. وی در پایان گفت: ما تمام تلاش خود را برای پیگیری مشکلات درمانی بیمه‌شدگان انجام می‌دهیم، اما حل ریشه‌ای مشکل تنها زمانی ممکن است که سازمان تأمین اجتماعی و بیمه‌گران به توافق برسند.