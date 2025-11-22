آمادگی کامل نیروی زمینی برای پاسخ به هر تهدید

به گزارش تابناک؛ امیر سرتیپ علی جهانشاهی، فرمانده نیروی زمینی ارتش، در جمع فرماندهان این نیرو گفت: با نصبالعین قراردادن منویات فرماندهی معظم کل قوا (مدظلهالعالی) و استفاده از تجربیات دوران جنگ، بهویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، منشور حرکتی نیروی زمینی بر پایه ۵ اصل راهبردی ولایتمحوری، عدالتمحوری، کارآمدی، فناوری و مهارتافزایی تبیین شده است. وی افزود: براساس این ۵ اصل و اوامر رهبری عظیمالشأن (مدظلهالعالی) در حکم انتصاب اینجانب مبنی بر «تلاش شایسته برای ارتقاء تحرک، کارآمدی، سرمایه انسانی و تسلیحات و تجهیزات در پاسخگویی به تهدیدات بهروز با بهرهگیری از بنیه معنوی و تجارب و ظرفیتها و فناوریهای نوپدید»، مسیر حرکتی خود را ترسیم کرده و انشاءالله به سمت افقی روشن حرکت میکنیم. امیر سرتیپ جهانشاهی تصریح کرد: نیروی زمینی ارتش با استفاده از نخبگان علمی، شرکتهای دانشبنیان، فناوریهای نوپدید، بهخصوص با بهرهگیری از «هوش مصنوعی»، امروز به سطح بالایی از توان رزمی رسیده است و با داشتن نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و شهادتطلب، تسلیحات و تجهیزات بهروز و استفاده از تجارب ارزنده پیشکسوتان و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، آماده پاسخگویی به هرگونه تهدید احتمالی دشمنان است.
فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه امروز با جنگ شناختی و ترکیبی روبهرو هستیم، تأکید کرد: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وقتی با جنگ سخت نتوانستهاند به اهداف شوم خود دست یابند، وارد جنگ نرم با جمهوری اسلامی ایران شدهاند که به یاری خداوند متعال، رهبری داهیانه فرماندهی معظم کل قوا، اتحاد و همبستگی ملت بزرگ ایران و قدرت و توانایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر تمامی نقشههای دشمنان را خنثی خواهیم کرد. وی با اشاره به اقدامات این نیرو در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ادامه داد: نیروی زمینی ارتش با استقرار ۱۰ تیپ برای مراقبت از مرزها، بهرهگیری از پهپادهای آرش ۱ و ۲ در حمله به سرزمینهای اشغالی، استقرار سامانههای پدافندی در شبکه یکپارچه پدافند هوایی بهمنظور همافزایی و پشتیبانی از پدافند هوایی و نیروی هوافضای سپاه و همچنین با استفاده از سامانههای پدافندی جدید برای سرنگونی پهپادهای دشمن و ممانعت از دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود، در میدان جنگ حضوری فعال داشت.
امیر سرتیپ جهانشاهی با بیان اینکه نیروی زمینی ارتش در حوزه پهپادی و پدافند هوایی در سطح نیروهای مسلح ناگفتههای زیادی دارد، تصریح کرد: ورود نیروی زمینی ارتش به حوزه پهپادی و پدافند هوایی نویدبخش یک نیروی زمینی متحرک، چابک و حاضر به کار است که میتواند در جنگهای احتمالی آینده حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، یگان پهپاد و گروه پدافند هوایی نیروی زمینی ارتش اقدامات مؤثری در ساقط کردن پهپادها و هواگردهای دشمن داشتهاند. فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به برنامههای پیشِرو در این نیرو تأکید کرد: بهمنظور بهروزرسانی تسلیحات و تجهیزات، با بهرهگیری از نخبگان داخلی، شرکتهای دانشبنیان و فناوریهای جدید و نوپدید، در راستای ارتقاء توان و آمادگی رزم نیرو، چندمهارتی کردن کارکنان، ارتقاء معیشت و روحیه آنان و مهیا کردن یک نیروی زمینی متحرک، چابک و کارآمد، ارتقاء سطح جنگال، موشکی، توپخانه و فرماندهی و کنترل برنامهریزی کرده و گام برداشتهایم.