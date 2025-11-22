میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: فرونشست در اصفهان، از نقش جهان تا برخوار

پدیده فرونشست زمین در کلان‌شهر اصفهان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها و به‌ویژه بافت تاریخی ارزشمند شهر می‌دانند. مناطقی چون اطراف میدان نقش جهان، خانه اصفهان و بخش‌هایی از شرق اصفهان و برخوار با بالاترین میزان نشست مواجه‌اند که ریشه اصلی آن به برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بازمی‌گردد. تداوم این روند، لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و قاطع برای ساماندهی منابع آبی را بیش از هر زمان دیگری اجتناب‌ناپذیر کرده است.

ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۳
مسئولین سفارشی چه بر سر کشور آوردند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۱
همانطور که قبلا هم عرض شد، تنها راه نجات فوری برای بافت تاریخی اصفهان اینست که چندین چاه در محدوده امن این بافت حفر شود و با پساب فاضلاب تصفیه شده شهر اصفهان این چاهها تغذیه شوند. قبلا فاضلاب همه واحدهاب مسکونی و تجاری به زیر زمین هدایت میشد که با راه اندازی سامانه فاضلاب شهری این منبع هم دیگر وجود ندارد.بارندگی هم که نزدیک به صفر است، لذا تنها راه همان است که عرض شد.
