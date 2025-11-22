عکس: فرونشست در اصفهان، از نقش جهان تا برخوار

پدیده فرونشست زمین در کلان‌شهر اصفهان به مرحله‌ای بحرانی رسیده است که کارشناسان آن را تهدیدی جدی برای زیرساخت‌ها و به‌ویژه بافت تاریخی ارزشمند شهر می‌دانند. مناطقی چون اطراف میدان نقش جهان، خانه اصفهان و بخش‌هایی از شرق اصفهان و برخوار با بالاترین میزان نشست مواجه‌اند که ریشه اصلی آن به برداشت‌های غیرمجاز و بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی بازمی‌گردد. تداوم این روند، لزوم اتخاذ تصمیمات فوری و قاطع برای ساماندهی منابع آبی را بیش از هر زمان دیگری اجتناب‌ناپذیر کرده است.