میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم

مواضع دولتی ها اینطور می نماید که با دانشگاهی بدون نور و بدون پیام خاص برای جامعه، مواجه هستیم.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۰۵
| |
1800 بازدید
|
۱۱

دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم

انتقاد صریح مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از عملکرد دانشگاه پیام‌نور - که در سالهای گذشته نیز آماج هجمه ها و تغییراتی بود و با رفت و برگشت هایی در برخی از واحدها همراه شد-، موجی از گمانه‌زنی‌ها را درباره احتمال حذف یا ادغام این دانشگاه به راه انداخته است.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، دکتر پزشکیان در پستی که اخیرا منتشر شد، این دانشگاه را به "ارائه‌کننده مدرک" تشبیه کرد و تأکید کرد که هدررفت منابع ملی برای مدرک‌سازی قابل قبول نیست. این اظهارات، که بخشی از رویکرد دولت برای بازگرداندن دانشگاه‌ها به "رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری" تلقی می‌شود، با سابقه‌ای از چالش‌های ساختاری دانشگاه پیام‌نور در سال‌های اخیر همخوانی داردرئیس‌جمهور نوشت: "هدف دانشگاه پیام نور، آموزش حین خدمت و مهارت‌افزایی بود؛ اما امروز به ارائه‌کننده مدرک تبدیل شده است. رویکرد دولت بازگشت دانشگاه‌ها به رسالت حل مسئله و مهارت‌محوری است.
 
 هدر دادن منابع کشور برای مدرک‌سازی قابل قبول نیست. تجمیع ظرفیت‌ها و ساماندهی دانشگاه‌ها در دستور کار است." این سخنان در آستانه روز کتاب و کتابخوانی و در جریان دیدار با فعالان فرهنگی بیان شد و بلافاصله واکنش‌های گسترده‌ای را در محافل آموزشی برانگیخت.توضیحات وزیروزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در توضیح این انتقادها، شایعات حذف کامل دانشگاه را تکذیب کرد و تأکید کرد: "حذف دانشگاه پیام نور در دستور کار دولت نیست. مقصود رئیس‌جمهور این است که پیام نور به مأموریت اصلی خود – یعنی آموزش و مهارت‌رسانی – بازگردد." با این حال، اشاره به "تجمیع ظرفیت‌ها"، نگرانی‌هایی را درباره احتمال ادغام واحدهای پراکنده این دانشگاه با دیگر مراکز آموزشی ایجاد کرده است.دانشگاه پیام‌نور، که در سال ۱۳۶۷ تأسیس شد، با بیش از ۲ میلیون دانشجو و ۵۰۰ واحد دانشگاهی در سراسر کشور، یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های آموزش از راه دور در جهان است.
 
بدون پیام، بدون نور؛ درباره این دانشگاه، اشتباه نمی کنیم؟!
 
اما منتقدان، از جمله پزشکیان، آن را به دلیل تمرکز بیش از حد بر صدور مدرک بدون تأکید بر کیفیت آموزشی، مورد انتقاد قرار داده‌اند.سابقه چالش‌ها: از بحث ادغام در ۱۴۰۲ تا ساماندهی در ۱۴۰۳بحث درباره وضعیت دانشگاه پیام‌نور، ریشه در سال‌های اخیر دارد و با سیاست‌های آمایش آموزش عالی گره خورده است. در آذر ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳)، شایعات گسترده‌ای درباره حذف یا ادغام این دانشگاه با دانشگاه‌های دولتی و فرهنگیان مطرح شد. وزیر وقت علوم، محمدعلی زلفی‌گل، این شایعات را رد کرد و گفت: "دانشگاه پیام نور تقریباً خودگردان است و دولت تنها درصد کمی از هزینه‌های آن را تأمین می‌کند. حذف آن در برنامه نیست." با این وجود، شورای گسترش آموزش عالی در آن دوره، بازبینی اساسنامه دانشگاه را در دستور کار قرار داد که برخی آن را مقدمه‌ای برای ادغام دانستند.در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴)، بحث‌ها شدت گرفت.
 
طرح "سند آمایش آموزش عالی"، که توسط وزارت علوم تدوین شد، بر ساماندهی دانشگاه‌های پراکنده تأکید داشت و دانشگاه پیام‌نور را به عنوان یکی از اهداف اصلی معرفی کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که حداقل در دو دولت قبل (دولت‌های رئیسی و پیش از آن)، تلاش‌هایی برای ادغام واحدهای غیرفعال پیام‌نور با دانشگاه‌های استانی صورت گرفته است. سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس نیز در آن زمان هشدار داد که برخی اعضای شورای گسترش، تحت عنوان بازبینی اساسنامه، در حال "حذف تدریجی" این دانشگاه هستند.این روند، با ورود دولت پزشکیان در تابستان ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵)، به اوج رسید. رویکرد جدید دولت بر "عدالت آموزشی" و جلوگیری از هدررفت منابع تمرکز دارد، که انتقاد اخیر رئیس‌جمهور بخشی از آن است. فعالان آموزشی جنوب کشور، در پاسخی به این انتقادها، بر نقش پیام‌نور در دسترسی مناطق محروم به آموزش تأکید کرده و هشدار داده‌اند که هرگونه ادغام می‌تواند "عدالت آموزشی" را مختل کند.
 
بدون پیام، بدون نور؛ درباره این دانشگاه، اشتباه نمی کنیم؟!
 
چشم‌انداز آینده
 
بازگشت به مأموریت یا تجمیع اجباری؟در حالی که وزیر علوم بر عدم حذف تأکید دارد، آینده دانشگاه پیام‌نور همچنان مبهم است. کارشناسان آموزش عالی معتقدند که دولت جدید ممکن است به سمت "تجمیع" واحدهای کم‌کیفیت حرکت کند، بدون اینکه ساختار کلی دانشگاه را از بین ببرد. این موضوع، نه تنها بر دانشجویان فعلی (که بیش از ۱.۵ میلیون نفر تخمین زده می‌شوند) تأثیرگذار است، بلکه می‌تواند الگویی برای ساماندهی دیگر دانشگاه‌های نیمه‌حضوری باشد.آیا پیام نور واقعا حرفی برای گفتن ندارد؟
 
یک بار دیگر باید منصفانه تر به شرایط دانشگاه پیام نور نگاه کرد. دانشگاه پیام نور در واقع یکی از پیشروترین دانشگاه‌های ایران در زمینه‌ی «آموزش از راه دور و نیمه‌حضوری» بوده و از همان ابتدا (دهه ۶۰-۷۰) روی سیستم کتاب‌محور + امتحان پایان‌ترم + مراکز محلی بنا شد. این مدل در زمان خودش فوق‌العاده نوآورانه و مناسب شرایط ایران (پراکندگی جغرافیایی، تعداد زیاد داوطلب، محدودیت ظرفیت حضوری) بود.حالا: جهان آموزش به سمت آنلاین، ویدئوهای ضبط‌ شده، کلاس‌های مجازی، LMS، آزمون آنلاین، محتوای تعاملی و... رفته و پیام نور در اصل «همین کار را ۳۰-۴۰ سال پیش شروع کرده بود»، فقط شکل ان تفاوت داشت.
دولت پزشکیان در آستانه اشتباه بزرگ!/ درباره این دانشگاه دوباره بیندیشیم
 
شاید با نگاهی به مزیت‌های فعلی پیام نور، می توان در جهت بروزرسانی امکانات و شیوه های آن کار کرد تا این که نگاهی تجمیعی یا حذفی بدان داشته باشیم. چه بسا در سالهای بعد بسیاری از دانشگاههای ما به همین سمت خواهند رفت که اتفاقاً خیلی به‌روز و هماهنگ با دنیا است.«پیام نور نه یک فاجعه است، نه یک شاهکار. یک ایده درخشان دهه ۶۰ بود که در دهه ۹۰ قربانی توسعه کمی شد. اگر امروز همان ایده را با ابزارهای قرن ۲۱ اجرا کنیم، ایران می‌تواند صاحب یکی از بزرگ‌ترین و ارزان‌ترین سیستم‌های آموزش مجازی باکیفیت در کل منطقه بشود؛ چیزی که نه تنها هزینه‌های دولت را کم می‌کند، بلکه میلیون‌ها نفر دیگر را به آموزش عالی می‌رساند؛ بدون اینکه نیاز به ساختن صدها دانشگاه جدید باشد.»
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پیام نور دانشگاه پیام نور مسعود پزشکیان رئیس جمهور آموزش مدرک
افشای جزئیات وام‌های کلان بدون وثیقه در بانک پاسارگاد/ بیش از ۹ هزار میلیارد تومان کجا رفت؟
آسمانِ بی‌پرواز؛ از ناوگان زمین‌گیر تا حقوق‌بگیران بی‌کار/ پرداخت حقوق ۲۵۰۰ نفر در ازای یک هواپیمای فعال
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
9
2
پاسخ
ایران باید آموزش های عالی را در دنبا ارائه کننده باشد نه اینکه حذف آموزش های خوب و عالی می تواند کشور را دچار بحران بی سابقه در دنیا بکند بنمایه
پاسخ ها
مجید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
یعنی پیام نور آموزش عالی داشته !؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
2
5
پاسخ
بنده خدا پزشکیان زورش به دانشگاه پیام نوررسیده ،شما اگر خیلی قدرت داری درب دهها موسسه که هیچ خروجی ندارند وفقط بودجه کشوررا می بلعند وبه هیچ جا هم پاسخگو نیستند ببند والا سکوت کن ومردم را بیشترازاین آزار نده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
9
پاسخ
متاسفانه دانشگاه های معنبر سابق سال هاست که استاد و دانشجو سهمیه ای شده اند دیگر دانشگاه ها هم امکانات و کیفیت ندارند در واقع همه با هم کارخانه مدرک سازی شده اند مدارکی که فقط ارزش ظاهری دارند این وضعیت فرهنگی و اقتصادی و درمانی و ...... کشور و مردم نتیجه مسئولیت و مدیریت همین عزیزان با همین مدارک است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
8
پاسخ
اتفاقا يكي از كارهاي مفيدي كه ميكنند حذف اين نوع دانشگاههاست....خداييش سطح پايين اين دانشگاهها ابرو ريزيه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
3
6
پاسخ
بهترین کار ممکن اینکه واحدهای دانشگاه آزاد و پیام نور رو ادغام کنن نمیشه تو شهری که 5 هزار نفر جمعیت داره و حتی معلم ابتدایی درست حسابی نداره دانشگاه بزنیم و یه نکته اینکه دانشگاه آزاد به مراتب از لحاظ سطح کیفی و علمی از پیام نور پایین تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
8
1
پاسخ
مگه دولت تا حالا تصمیم درست هم داشته؟
دور هم خوش میگذره بهشون. سفر برزیل و این چیز ها هم برقراره.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
1
6
پاسخ
ماهیت تشکیل دانشگاه پیام نور و دانشگاه ازاد و دانشگاههای غیر دولتی برای مقطع خاصی طراحی شده بود که در دورترین نقاط کشور که دسترسی به مراکز اموزش عالی وجود ندارد با تشکیل کلاسهای دانشگاهی سطح آموزش و مهارت بالا رفته و بعد از اشباع خود بخود زمینه انحلال ان واحد دانشگاهی فراهم آید . امروزه در هر کوچه پس کوچه ای و هر روستایی یک واحد دانشگاهی احداث شده که به هیچ وجه بازدهی ندارند هم شهریه بالا مطالبه میکنند هم اساتید معتبری وجود ندارد که دانشجویان را اموزش دهند بنابراین به مراکز صدور مدرک بدون مهارت تبدیل شده اند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
از اون فاجعه بارتر پردیس های پولی دولتی هست یا شبانه ها
علیجانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
0
5
پاسخ
دولتی هایی مدارک کیلیویی دکتر مهندس که انواع و اقسام مدرک را برای گرفتن پست از این دانشگاه گرفتند مگر اجازه میدهند که شما بر علیه این دانشگاه کاری بکنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
2
0
پاسخ
دانشگاه پیام نور به مراتب کیفیت آموزشی بهتری نسبت به دانشگاه های غیر انتفایی و آزاد دارد
درصد قبولی های دانشجویان آن در تحصیلات تکمیلی شاهد این می باشد
البته شاید نیاز به بهینه سازی و چابک سازی داشته باشد
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
الی گشت
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
جزئیات نامه پزشکیان به ترامپ؛ کاهش فشار بر ایران در آژانس/ قطعنامه ضد ایرانی احتمالا اسفند به شورای امنیت می‌رود
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
ادعای رویترز از محتوای نامه پزشکیان به «بن سلمان»؛ ایران از عربستان خواسته تا آمریکا را برای احیای مذاکرات متقاعد کند
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۲۹ نظر)
اعتراض شدید مداح اهل بیت به فردوسی پور را ببینید  (۹۹ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۴ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۴ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۱ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت  (۷۳ نظر)
هواپیماهای آبپاش ترکیه به جنگل های الیت رسیدند  (۶۷ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
دلیل تعطیل نشدن مدارس تهران مشخص شد  (۶۴ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۱ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۹ نظر)
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005d0n
tabnak.ir/005d0n