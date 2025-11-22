عکس: آسمان شیراز غرق در عطر شهادت
شامگاه جمعه سیام آبان ماه، شهرک سعدی شیراز رنگ و بوی دیگری به خود گرفت؛ همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س)، موکب انصارالمهدی(عج) میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام شد تا شیرازیها و عزاداران آن منطقه در آستانه شهادت بانوی دو عالم، میهمان آسمانی دیگری را پذیرا باشند. این مراسم که با حضور پرشور مردم برگزار شد، پیش از این با حضور پیکر مطهر این شهید در معراج شهدای موزه دفاع مقدس استان فارس نیز همراه بود و ارادتمندان اهل بیت(ع) با این وداع، ارادت خود را به ساحت مقدس شهدا ابراز داشتند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.