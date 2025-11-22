فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: باتوجه به عرضه بنزین سوپر که از فردا انجام می‌شود، تاکید می‌کنیم که هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: عرضه این بنزین در راستای مصوبه دولت و بنا بر نیاز برخی اقشار مردم وارد شده و کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمول مجزاست و هیچگونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای اول و دوم ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی دولت همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: باتوجه به اینکه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در اتفاق بندر شهید رجایی برخی کارخانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند، تاکید وزیر کار بر نگهداشت نیروی کار و تامین نیروی ماهر است.

مهاجرانی ادامه داد: در موضوع مهارت‌آموزی یکی از نیازهای جدی آینده است، همکاری بین پنج دستگاه دولتی برای تامین نیروی کار ماهر و عاملیت داشتن در گرداندن مراکز ایجاد شده است.