مهاجرانی: بنزین سوپر جدا از بنزین سهمیه‌ای است

سخنگوی دولت اعلام کرد که از فردا عرضه بنزین سوپر آغاز می‌شود.
مهاجرانی: بنزین سوپر جدا از بنزین سهمیه‌ای است

فاطمه مهاجرانی با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: باتوجه به عرضه بنزین سوپر که از فردا انجام می‌شود، تاکید می‌کنیم که هیچ تغییری در قیمت کالاهای اساسی صورت نمی‌گیرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، وی افزود: عرضه این بنزین در راستای مصوبه دولت و بنا بر نیاز برخی اقشار مردم وارد شده و کاملاً از موضوع قیمت بنزین معمول مجزاست و هیچگونه تغییری در بنزین سهمیه‌ای اول و دوم ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی دولت همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش یادآور شد: باتوجه به اینکه هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در اتفاق بندر شهید رجایی برخی کارخانه‌ها مجبور به تعدیل نیرو شدند، تاکید وزیر کار بر نگهداشت نیروی کار و تامین نیروی ماهر است.

مهاجرانی ادامه داد: در موضوع مهارت‌آموزی یکی از نیازهای جدی آینده است، همکاری بین پنج دستگاه دولتی برای تامین نیروی کار ماهر و عاملیت داشتن در گرداندن مراکز ایجاد شده است.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
تا کی قرار است به جای راه حل اساسی مشکلات که تعامل و روابط با دنیا و افزایش درآمد کشور و رفاه مردم است فقط با افزایش قیمت ها به مردم به دنبال رفع موقت مشکلات خودشان هستند؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۳:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
کاش می شد رئیس جمهور محترم نسبت به جابجائی خانم سخنگو در اولین فرصت اقدام می کرد
ناشناس
|
France
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
سخنگو نخواهیم کی رو باید ببینیم
حمید
|
Germany
|
۱۳:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
ممنون از اینکه فرمودید هیچ کالای اساسی افزایش قیمت نمی یابد. ما فکر کردیم هنوز هم افزایش می یابد!!! خدا شما را برای ما نگهدارد.
