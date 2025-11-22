نبض خبر
تصاویر فرشهای اهدایی انصاری به عتبات عالیات
برخلاف گزارشهای اولیه، حالا ویدیویی منتشر شده که ماجرای وقف فرش از سوی علی انصاری به نام پدرش علی اکبر انصاری در عتبات عالیات را تایید میکند. در این ویدیو ضمن نشان دادن این فرشها تاکید میشود که لوسترهای یکی از حرمها نیز توسط انصاری اهدا شده و از موکبهای اربعین که توسط انصاری برپا شده نام برده میشود. در نهایت تصاویر مراسم ختمی که برای پدر انصاری در سه حرم ائمه برگزار شده، در این ویدیو گنجانده شده است. این ویدیوی قابل تامل را میبینید.
