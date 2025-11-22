اعلام زمان عرضه بنزین سوپر+قیمت

بنا بر اعلام سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر در بورس انرژی آغاز می‌شود و قیمت پایه حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده‌است.

رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، از آغاز رسمی عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر ماه خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی اجرا می‌شود و نخستین تجربه کشور در این زمینه است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به روند صدور مجوزها افزود: تا امروز حدود ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده سوخت شناخته شده‌اند و دو نوع مجوز برای فعالیت دریافت کرده‌اند.

نواز ادامه داد: هفته گذشته تابلوی بورس انرژی قیمت پایه سوخت وارداتی را حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و از فردا یعنی دوم آذر، عرضه رسمی آغاز خواهد شد.

به گفته سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، حداقل میزان خرید از طریق شرکت‌های توزیع‌کننده ۲ هزار لیتر و حداکثر آن ۳۰۰ هزار لیتر است اما حجم محموله‌هایی که به بنادر کشور وارد می‌شوند قطعاً بیشتر از این مقدار خواهد بود.

نواز افزود: قیمت سوخت می‌تواند دستخوش نوسان شود و بسته به شرایط عرضه و تقاضا، کاهش یا افزایش داشته باشد. احتمال افت قیمت هم وجود دارد، اما باید منتظر رسیدن محموله‌ها به جایگاه‌ها باشیم.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت در پایان توضیح داد: عرضه در بورس انرژی آغاز شده و فرآیند خرید برای متقاضیان در حال انجام است. ورود فیزیکی سوخت به جایگاه‌ها بسته به سرعت کار ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد.