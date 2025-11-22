میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعلام زمان عرضه بنزین سوپر+قیمت

بنا بر اعلام سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر در بورس انرژی آغاز می‌شود و قیمت پایه حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده‌است.
اعلام زمان عرضه بنزین سوپر+قیمت

رضا نواز، سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، از آغاز رسمی عرضه سوخت وارداتی از دوم آذر ماه خبر داد و گفت: این طرح با همکاری وزارت نفت، شرکت‌های تابعه و بخش خصوصی اجرا می‌شود و نخستین تجربه کشور در این زمینه است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی با اشاره به روند صدور مجوزها افزود: تا امروز حدود ۲۴ شرکت به عنوان واردکننده و توزیع‌کننده سوخت شناخته شده‌اند و دو نوع مجوز برای فعالیت دریافت کرده‌اند.

نواز ادامه داد: هفته گذشته تابلوی بورس انرژی قیمت پایه سوخت وارداتی را حدود ۶۵ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و از فردا یعنی دوم آذر، عرضه رسمی آغاز خواهد شد.

به گفته سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت، حداقل میزان خرید از طریق شرکت‌های توزیع‌کننده ۲ هزار لیتر و حداکثر آن ۳۰۰ هزار لیتر است اما حجم محموله‌هایی که به بنادر کشور وارد می‌شوند قطعاً بیشتر از این مقدار خواهد بود.

نواز افزود: قیمت سوخت می‌تواند دستخوش نوسان شود و بسته به شرایط عرضه و تقاضا، کاهش یا افزایش داشته باشد. احتمال افت قیمت هم وجود دارد، اما باید منتظر رسیدن محموله‌ها به جایگاه‌ها باشیم.

سخنگوی اتحادیه جایگاه‌داران عرضه سوخت در پایان توضیح داد: عرضه در بورس انرژی آغاز شده و فرآیند خرید برای متقاضیان در حال انجام است. ورود فیزیکی سوخت به جایگاه‌ها بسته به سرعت کار ممکن است بین یک هفته تا یک ماه زمان ببرد.

بنزین سوپر جایگاه سوخت عرضه سوخت انرژی قیمت سوخت رضا نواز سوخت وارداتی
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
12
پاسخ
در کشوری که مردم در فکر حداقل های زندگی هستند و در تامین حداقل زندگی مانده اند و حقوق کارگر روزی پنج دلار هست عرضه بنزین به قیمت شصت و هشت هزار تومان دردناک هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
هیچ دردناکی ای ندارد. دردناک آنجاست که از جیب من و تو 5 تا خودرو داشته باشند و با خودروی آفرود دهه 50 با مصرف صدی 40 لیتر فقط در یک روز 150 لیتر بنزین بسوزانند یا با خودروی شوتی 800 لیتر بنزین قاچاق کنند و به نرخ 100 هزار تومان لی مرز بفروشند
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
جناب ناشناس اگر کوچکترین تغییری در قیمت بنزین بشه باز هم ما تاوان قیمت پنخ خودرو و آفرود و غیره را خواهیم داد افزایش قیمت بنزین کوچکترین تاثیری روی طبقه مرفه نخواهد داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
10
پاسخ
اون از گندم و اینم از بنزین با شعار خودکفایی
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
65 هزار و 800 چیه ؟ لیتری 65800 تومن ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
6
پاسخ
الان دارن ما رو آماده میکنن برای بنزین سوپر داخلی 35 هزار تومنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
8
پاسخ
اولش اینه بعد سرایت میکنه به بقیه مصرف سوخت !؟ اول یارانه میگفتند تازه از پول یارانه پس انداز هم کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
4
پاسخ
بنزین سوپر!!! وارداتی!!! درآمد مردم در بورس درآمد تعیین می شود که قیمت بنزین آنها در بورس انرژی تعیین شود؟ بورس انرژی یعنی حداکثر قیمت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
6
پاسخ
نسخه قدیمی در مورد شیر هم همین بود
حالا میری پمپ بنزین بنزین سهمه ای ندارند و مجبوری بنزین آزاد بزنی تا کلا بنزین سهمیه ای حذف بشه
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
