قیمت حبوبات و لبنیات در آستانه انفجار!

محمد جلالی، نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به علت افزایش قیمت «حبوبات» و «لبنیات» در بازار بیان کرد: کمیسیون کشاورزی تاکنون جلسات متعددی را در این زمینه با حضور مسئولان دستگاه های متولی برگزار کرده است. پیگیری ها نظارتی توسط کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه دارد. اما بنده معتقد هستم که باید از هرگونه ایجاد فضای هیجانی در بازار پرهیز کرد و واقعیتهای موجود در حوزه کشاورزی و اقلیم کشور را در نظر گرفت.
خشکسالی منجر به کاهش تولید علوفه و نهاده های کشاورزی شده است
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی در ادامه با اشاره به اینکه ایران در منطقهای خشک و فراخشک قرار دارد، گفت: خشکسالیهای اخیر و تغییرات اقلیمی، اثر مستقیم بر کاهش تولید علوفه و نهادههای کشاورزی گذاشته است. این موضوع بهطور طبیعی بر تولید لبنیات، گوشت قرمز و گوشت سفید تأثیر میگذارد و باید مدیریت شود.
قانون اجازه جلوگیری کامل از صادرات حبوبات را نمی دهد
نماینده مردم محلات در مجلس وظیفه کمیسیون کشاورزی و سایر نهادهای مسئول را نظارت و پیگیری جدی وضعیت نهادهها و تولیدات کشاورزی دانست و تصریح کرد: بخشهایی از این موضوع نیازمند تصمیمات اقتصادی و بازرگانی است. به عنوان مثال در بحث حبوبات، ستاد تنظیم بازار وظیفه دارد روند صادرات را در مواقع ضروری مدیریت کند اما قانون اجازه جلوگیری کامل از صادرات را نمیدهد. بنابراین دولت باید با نظارت کافی، شرایطی فراهم کند که هم تولیدکننده متضرر نشود و هم بازار داخلی دچار کمبود کالا نگردد. باید از صادرات حبوبات به نحوی جلوگیری شود که تولید کننده نیز ضرر نکند.
جلالی با اشاره به اهمیت حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، افزود: ضروری است که بهرهوری آب و بهرهوری در بخش کشاورزی افزایش یابد. در مواردی که نیاز به واردات وجود دارد، دولت باید این کار را بهموقع انجام دهد تا بر بازار فشار وارد نشود؛ بهویژه در حوزه حبوبات.
برخی از دامداران حتی دام های مولد خود را روانه کشتارگاه کرده اند
این عضو کمیسیون کشاورزی درباره وضعیت فعلی دامداریها هشدار داد و خاطر نشان کرد: در خصوص قیمت لبنیات نیز ما باید به گونه ای عمل کنیم تا تولید کننده ما نیز نابود نشود؛ در حال حاضر به دلیل کمبود نهادهها که بخش مهمی از آن ناشی از خشکسالی است تعدادی از دامداریها با مشکلات جدی مواجه شدهاند. شیوع بیماری تب برفکی در بین دام ها نیز بر روی دامداریها اثر منفی گذاشته است. حتی برخی دامداران مجبور شدهاند بخشی از دامهای مولد خود را روانه کشتارگاه کنند. این اتفاق در آینده نزدیک بر میزان تولید تأثیر خواهد گذاشت و در نهایت باعث افزایش قیمت یا ناتعادلی بازار میشود؛ وضعیتی که هم به زیان تولیدکننده است و هم مصرفکننده.
نابودی تولید کننده به زیان همه خواهد بود
وی در ادامه با اشاره به اینکه ستاد تنظیم بازار باید قیمت ها را منطقی دنبال کند، تاکید کرد: تنظیم منطقی و کارشناسی قیمتها باید با هدف حفظ تداوم تولید و توان خرید مصرفکننده انجام شود. نابودی تولیدکننده در نهایت به زیان همه خواهد بود. امسال حتی برخی از تولیدکننده ها حتی گاو های شیری خود را به کشتارگاه برده اند. حتی برخی از دامداری ها خالی شده است. یا تعداد دامها در دامداریها کاهش یافته است. همه اینها روی قیمت تاثیر گذار است. با ادامه این روند همه تولید کننده و هم مصرف کننده آسیب می بینند. لازم است دولت تدابیر فوری و مؤثری برای جلوگیری از آسیب بیشتر به زنجیره تولید داشته باشد.