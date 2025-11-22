میلی صفحه خبر لوگو بالا
قتل پزشک سرشناس کرمانشاهی توسط برادرزاده‌اش

اولین عکس از دکتر مسعود جلیلیان متخصص قلبی که با گلوله برادرزاده‌اش کشته شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۷۶
| |
914 بازدید

قتل پزشک سرشناس کرمانشاهی توسط برادرزاده‌اش

اولین تصویر از پزشک سرشناس کرمانشاهی که روز گذشته در جاده حمیل با شلیک گلوله برادرزاده‌اش جان باخت، منتشر شد؛ جنایتی خانوادگی که بنا بر گزارش‌ها ریشه در اختلافات شدید بر سر ارث و میراث داشته است.

به گزارش تابناک؛ رکنا نوشت: ساعتی پیش یک پزشک برجسته اهل کرمانشاه در حادثه‌ای مسلحانه در اسلام‌آباد غرب به قتل رسید. بر اساس گزارش‌های محلی، دکتر مسعود جلیلیان، متخصص شناخته‌شده قلب، هنگام رانندگی در محور حمیل هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ضارب، برادرزاده این پزشک بوده و انگیزه اصلی حادثه نیز اختلاف خانوادگی بر سر مسائل ارث و میراث عنوان شده است.

نیرو‌های انتظامی با حضور در محل، تحقیقات برای بازداشت عامل تیراندازی و بررسی جزئیات بیشتر این جنایت را آغاز کرده‌اند.

قتل پزشک سرشناس برادرزاده کرمانشاه اسلام آباد غرب دکتر مسعود جلیلیان
