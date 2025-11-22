اولین تصویر از پزشک سرشناس کرمانشاهی که روز گذشته در جاده حمیل با شلیک گلوله برادرزاده‌اش جان باخت، منتشر شد؛ جنایتی خانوادگی که بنا بر گزارش‌ها ریشه در اختلافات شدید بر سر ارث و میراث داشته است.

به گزارش تابناک؛ رکنا نوشت: ساعتی پیش یک پزشک برجسته اهل کرمانشاه در حادثه‌ای مسلحانه در اسلام‌آباد غرب به قتل رسید. بر اساس گزارش‌های محلی، دکتر مسعود جلیلیان، متخصص شناخته‌شده قلب، هنگام رانندگی در محور حمیل هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ضارب، برادرزاده این پزشک بوده و انگیزه اصلی حادثه نیز اختلاف خانوادگی بر سر مسائل ارث و میراث عنوان شده است.

نیرو‌های انتظامی با حضور در محل، تحقیقات برای بازداشت عامل تیراندازی و بررسی جزئیات بیشتر این جنایت را آغاز کرده‌اند.