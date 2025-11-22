میلی صفحه خبر لوگو بالا
کد خبر: ۱۳۴۱۵۶۸
بازدید: ۹۲۷

عکس: جشن غلتاندن بسته های کاه در آلمان

با وجود بارش نم‌نم باران، صدها بازدیدکننده در شهر دورنومرزل گرد هم آمدند تا چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی غلتاندن بسته های کاه در منطقه فریزیای شرقی را جشن بگیرند. این رویداد سالانه، با رقابت‌های پرشور و فضایی شاد و مفرح، لحظات به‌یادماندنی را برای شرکت‌کنندگان رقم زد.

برچسب‌ها:
عکس بین الملل آلمان جشن غلتاندن بسته های کاه دورنومرزل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
