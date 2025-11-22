عکس: جشن غلتاندن بسته های کاه در آلمان
با وجود بارش نمنم باران، صدها بازدیدکننده در شهر دورنومرزل گرد هم آمدند تا چهاردهمین دوره مسابقات قهرمانی غلتاندن بسته های کاه در منطقه فریزیای شرقی را جشن بگیرند. این رویداد سالانه، با رقابتهای پرشور و فضایی شاد و مفرح، لحظات بهیادماندنی را برای شرکتکنندگان رقم زد.
