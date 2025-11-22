به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دکتر قباد مرادی در نشست «هفته جهانی مقاومت میکروبی» که امروز (اول آذر) برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت مقاومت میکروبی از مرز هشدار گذشته است. متاسفانه، ما در زمینه اقدام در جهت مقاومت میکروبی تاخیر داشتهایم؛ بنابراین لازم و ضروری است که مداخلات را با سرعت بیشتری انجام دهیم.
وی درباره وضعیت مقاومت میکروبی در سطح جهان توضیح داد: بررسیها بیانگر این است که یک تست از هر شش کشت انجام شده، نتیجه مقاومت میکروبی آن مثبت است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با بیان اینکه مقاومت میکروبی با وضعیت اقتصادی کشورها مرتبط است، تصریح کرد: وضعیت مقاومت میکروبی در تمام کشورهای جهان یکسان نیست. بررسیها نشان میدهد که هرچقدر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و دسترسی به پوشش همگانی خدمات درمانی بیشتر باشد، میزان مقاومت میکروبی کمتر است.
مرادی با بیان اینکه ایران در منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت قرار دارد، گفت: مقاومت میکروبی یک تست از هر سه کشت انجام شده در منطقه مدیترانه شرقی مثبت است. این در حالی است که یک تست از هر ۱۱ کشت انجام شده در اروپا از منظر مقاومت میکروبی مثبت است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره وضعیت شیوع عفونتهای ادراری و گوارشی توضیح داد: یک مورد از هر سه عفونت ادارای، یک مورد از هر ۱۵ عفونت گوارشی، مقاومت میکروبی هستند.
او با بیان اینکه "E.coli" شایعترین علت عفونت ادراری و «سپتیسمی» است، گفت: E.coli به صورت فزاینده به درمانهای استاندارد مقاوم میشود. براساس نتایج یک گزارش که در سال ۲۰۲۳ منتشر شد، ۳۵ درصد از مبتلایان به عفونت خون و ۴۰ درصد عفونت ادراری به «سفالوسپورینهای نسل سوم» مقاوم هستند.
مرادی درباره مقاومت به «کارباپنم در کلبسیلا» گفت: میزان مقاومت به کارباپنم در کلبسیا» حدود ۱۷ درصد است و میانگین افزایش سالانه آن ۱۷ درصد است. مقاومت به کارباپنم در کلبسیلا، یک شاخص برای مناطقی است که در زمینه مقاومت میکروبی نمیتوان اقدامی انجام داد.
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر آنتیبیوتیکها افزایش یافته، گفت: براساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان جهانی بهداشت، مقاومت میکروبی، یکی از تهدیدهای اصلی سلامت و توسعه است که میتواند هزینههای اضافی چند تریلیون دلاری برای اقتصاد جهانی تا سال ۲۰۳۰ به همراه داشته باشد.
او درباره پیامدهای استفاده بیش از حد از داروها توضیح داد: استفاده نابجا و بیش از حد از داروهای ضدمیکروبی در انسانها، حیوانات و گیاهان از محرکهای اصلی توسعه پاتوژنهای مقاوم به دارو هستند.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت درباره هفته جهانی مقاومت ضدمیکروبی توضیح داد: هفته جهانی مقاومت ضدمیکروبی از ۲۷ آبان آغاز شده و تا ۳ آذر ادامه دارد. این هفته، یک کمپین جهانی برای افزایش آگاهی، درک بهتر افزایش مقاومت ضدمیکروبی و ترویج اقدام جهانی برای مقابله با ظهور و عوامل بیماریزا مقاوم به دارو است. هفته مقاومت دارویی ضدمیکروبی، یکی از کمپینهای رسمی سازمان جهانی بهداشت است و توسط مجمع جهانی بهداشت اجباری شده است.
مرادی ادامه داد: هفته جهانی مقاومت میکروبی، از ضرورت نیاز فوری و جسورانه برای مقابله با مقاومت ضدمیکروبی حکایت میکند. در حال حاضر، مقاومت ضد میکروبی به سلامت، سیستمهای غذایی، محیطزیست و اقتصاد ما آسیب میزند. این موضوع، یک آسیب آینده نیست و اکنون در حال وقوع است.
او افزود: عفونتهای مقاوم به دارو در حال افزایش است؛ اما آگاهی، سرمایهگذاری و اقدام هنوز ناکافی است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت با انتقاد از مصرف بیش از حد آنتیبیوتیک در کشور توضیح داد: متوسط مصرف آنتیبیوتیک در جهان طی سال ۲۰۲۰ در جهان ۱۸.۴ درصد و طی سال ۲۰۲۳ نیز ۲۰.۳ درصد بود.
او با بیان اینکه میزان مصرف آنتیبیوتیک در کشور از میانگین جهانی بیشتر است، گفت: میزان مصرف آنتیبیوتیک در کشور طی سال ۲۰۲۰ حدود ۵۱.۵ درصد و طی سال ۲۰۲۳ نیز ۶۵.۵ درصد بود.
وی با بیان اینکه میزان مصرف آنتیبیوتیک در کشور از میانگین جهانی بیشتر است، گفت: میزان مصرف آنتیبیوتیک در کشور میبایست کاهش یابد.