میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم دوحه

در افتتاحیه نخستین دوره جشنواره فیلم دوحه، گلشیفته فراهانی با دریافت جایزه «خلاقیت ۲۰۲۵» و ایراد سخنانی، بر نقش هنر در ایجاد همدلی و امید به «خاورمیانه‌ای متحد» تأکید کرد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۵۰
| |
1407 بازدید
|
۱

اظهارات گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم دوحه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، افتتاحیه نخستین دوره جشنواره فیلم دوحه شبی شد که با روایت‌های دردناک و الهام‌بخش از منطقه، حال‌وهوایی متفاوت به این رویداد تازه‌بنیان داد.

گلشیفته فراهانی و وسام حماده، مادر هند رجب – شخصیت اصلی فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه– سخنرانی‌هایی مهم و تاثیرگذار داشتند.

در این مراسم، گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی-فرانسوی، جایزه خلاقیت ۲۰۲۵ جشنواره دوحه را دریافت کرد؛ جایزه‌ای که همچنین به جمال سلیمان، بازیگر و فیلمساز سوری، اعطا شد.

فراهانی با یادآوری نخستین سفرش به دوحه در سال ۲۰۰۹ گفت: «از آن زمان تا امروز یک عمر گذشته، اما مهم این است که هنوز اینجا هستیم؛ با وجود هر آنچه در جهان رخ می‌دهد.»

او افزود که اخیراً در گفت‌و‌گو با «یک زن بسیار خردمند» متوجه شده هرگز نپرسیده است که چرا خاورمیانه متحد ندارد: «این فقط خاورمیانه نیست؛ مرکز دنیاست. اگر به نقشه نگاه کنید، قلب جهان است. اینجا جایی است که منابع بسیاری از آن برمی‌خیزد.»

فراهانی ادامه داد: «دلایل بسیاری برای تفرقه میان مردم این منطقه وجود دارد، اما یک چیز ما را دوباره کنار هم قرار می‌دهد؛ هنر، فرهنگ و زیبایی‌هایی که با هم سهیم هستیم؛ از ادویه‌ها گرفته تا کویر، از دریا تا همه زیبایی‌های این سرزمین.»

او سخنانش را با امید به آینده‌ای آرام و متحد به پایان رساند: «به بودن در اینجا افتخار می‌کنم و امیدوارم ۱۵ سال دیگر دوباره کنار هم جمع شویم. با رؤیاهایمان می‌توانیم جهانی پر از آرامش، هماهنگی و اتحاد را تصور کنیم.»

گلشیفته فراهانی پیش از این نیز با انتشار ویدیویی از یک کودک فلسطینی که در شبکه‌های اجتماعی وایرال شده بود، به اتفاقات تلخ در غزه واکنش نشان داده بود.

او ویدیویی را از یک کودک فلسطینی پس از بمباران بیمارستان المعمدانی که مات و مبهوت است، منتشر کرده بود. همچنین شعری معروف از سعدی را به همراه این ویدیو منتشر کرده و نوشته بود:

بنی آدم اعضای یکدیگرند

که در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضو‌ها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی

جشنواره فیلم دوحه با نخستین نمایش منطقه‌ای فیلم «صدای هند رجب» افتتاح شد؛ اثری بر اساس رویداد‌های واقعی ژانویه ۲۰۲۴ که تلاش داوطلبان هلال‌احمر فلسطین برای نجات دختر شش‌ساله‌ای را روایت می‌کند که زیر آتش نیرو‌های اسرائیلی گرفتار شده بود.

وسام حماده، مادر هند، در مراسم حضور داشت و گفت: «دخترم را از دست دادم و انگار رنگ از جهان رفت. صدای او هر سحر مرا بیدار می‌کند.»

او افزود که هنوز فیلم را ندیده و نمی‌داند چه زمانی توان تماشای آن را خواهد یافت: «امیدوار بودم پایان دیگری داشته باشد؛ پایانی که با نجات هند همراه باشد.»

این فیلم پس از نخستین نمایش احساسی‌اش در ونیز، تحسین‌های فراوانی کسب کرده و جایزه تماشاگران جشنواره سن‌سباستین را نیز برده است.

نمایش فیلم با حضور عوامل اصلی اثر، بازیگران و اعضای هلال‌احمر فلسطین همراه بود. پس از نمایش، دو بازیگر فلسطینی، کیلانی و هلهل، شعری درباره هویت و سرزمین اجرا کردند.

نخستین دوره جشنواره فیلم دوحه مجموعا ۹۷ فیلم از ۶۲ کشور را نمایش می‌دهد؛ شامل چهار نخست‌نمایش جهانی و ۴۹ نخست‌نمایش منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا. این رویداد توسط مؤسسه فیلم دوحه برگزار می‌شود؛ نهادی غیردولتی که در زمینه آموزش، حمایت مالی و توسعه صنعت فیلم فعالیت می‌کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
جشنواره فیلم دوحه گلشیفته فراهانی فیلمساز هنر خاورمیانه بازیگر
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس زیبا و جذاب از «عروس» سینمای ایران
کدام فیلم پیشتاز اولیه نخل طلا جشنواره کن است؟
مجری ممنوع‌الفعالیتی که بازیگری پر کار شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
3
2
پاسخ
رفته فرار کرده از ایران
هنوززززززززززززززز پیگیرید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۱ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
مهریه حق زن نیست!/ زوایای عجیب قانون ایرانی به روایت استاد دانشگاه مون‌پلیه  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005czu
tabnak.ir/005czu