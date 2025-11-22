اظهارات گلشیفته فراهانی در جشنواره فیلم دوحه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، افتتاحیه نخستین دوره جشنواره فیلم دوحه شبی شد که با روایتهای دردناک و الهامبخش از منطقه، حالوهوایی متفاوت به این رویداد تازهبنیان داد.
گلشیفته فراهانی و وسام حماده، مادر هند رجب – شخصیت اصلی فیلم «صدای هند رجب» ساخته کوثر بن هنیه– سخنرانیهایی مهم و تاثیرگذار داشتند.
در این مراسم، گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی-فرانسوی، جایزه خلاقیت ۲۰۲۵ جشنواره دوحه را دریافت کرد؛ جایزهای که همچنین به جمال سلیمان، بازیگر و فیلمساز سوری، اعطا شد.
فراهانی با یادآوری نخستین سفرش به دوحه در سال ۲۰۰۹ گفت: «از آن زمان تا امروز یک عمر گذشته، اما مهم این است که هنوز اینجا هستیم؛ با وجود هر آنچه در جهان رخ میدهد.»
او افزود که اخیراً در گفتوگو با «یک زن بسیار خردمند» متوجه شده هرگز نپرسیده است که چرا خاورمیانه متحد ندارد: «این فقط خاورمیانه نیست؛ مرکز دنیاست. اگر به نقشه نگاه کنید، قلب جهان است. اینجا جایی است که منابع بسیاری از آن برمیخیزد.»
فراهانی ادامه داد: «دلایل بسیاری برای تفرقه میان مردم این منطقه وجود دارد، اما یک چیز ما را دوباره کنار هم قرار میدهد؛ هنر، فرهنگ و زیباییهایی که با هم سهیم هستیم؛ از ادویهها گرفته تا کویر، از دریا تا همه زیباییهای این سرزمین.»
او سخنانش را با امید به آیندهای آرام و متحد به پایان رساند: «به بودن در اینجا افتخار میکنم و امیدوارم ۱۵ سال دیگر دوباره کنار هم جمع شویم. با رؤیاهایمان میتوانیم جهانی پر از آرامش، هماهنگی و اتحاد را تصور کنیم.»
گلشیفته فراهانی پیش از این نیز با انتشار ویدیویی از یک کودک فلسطینی که در شبکههای اجتماعی وایرال شده بود، به اتفاقات تلخ در غزه واکنش نشان داده بود.
او ویدیویی را از یک کودک فلسطینی پس از بمباران بیمارستان المعمدانی که مات و مبهوت است، منتشر کرده بود. همچنین شعری معروف از سعدی را به همراه این ویدیو منتشر کرده و نوشته بود:
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
جشنواره فیلم دوحه با نخستین نمایش منطقهای فیلم «صدای هند رجب» افتتاح شد؛ اثری بر اساس رویدادهای واقعی ژانویه ۲۰۲۴ که تلاش داوطلبان هلالاحمر فلسطین برای نجات دختر ششسالهای را روایت میکند که زیر آتش نیروهای اسرائیلی گرفتار شده بود.
وسام حماده، مادر هند، در مراسم حضور داشت و گفت: «دخترم را از دست دادم و انگار رنگ از جهان رفت. صدای او هر سحر مرا بیدار میکند.»
او افزود که هنوز فیلم را ندیده و نمیداند چه زمانی توان تماشای آن را خواهد یافت: «امیدوار بودم پایان دیگری داشته باشد؛ پایانی که با نجات هند همراه باشد.»
این فیلم پس از نخستین نمایش احساسیاش در ونیز، تحسینهای فراوانی کسب کرده و جایزه تماشاگران جشنواره سنسباستین را نیز برده است.
نمایش فیلم با حضور عوامل اصلی اثر، بازیگران و اعضای هلالاحمر فلسطین همراه بود. پس از نمایش، دو بازیگر فلسطینی، کیلانی و هلهل، شعری درباره هویت و سرزمین اجرا کردند.
نخستین دوره جشنواره فیلم دوحه مجموعا ۹۷ فیلم از ۶۲ کشور را نمایش میدهد؛ شامل چهار نخستنمایش جهانی و ۴۹ نخستنمایش منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا. این رویداد توسط مؤسسه فیلم دوحه برگزار میشود؛ نهادی غیردولتی که در زمینه آموزش، حمایت مالی و توسعه صنعت فیلم فعالیت میکند.