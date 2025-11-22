En
نبض خبر

جمع آوری فرش‌های مالک آینده از حرم حضرت عباس

در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره جمع آوری فرش‌های وقفی علی انصاری مالک بانک آینده از حرم ائمه در عراق منتشر شده بود، حالا با تصاویری که منتشر شده این موضوع رنگ واقعیت به خود گرفته و فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام که دو سال قبل در این آستان پَهن شده بود، امروز جمع‌آوری و حرم سقای دشت کربلا با فرش‌های جدید قرمز مفروش شد. تصاویر تغییر فرش‌ها را می‌بینید.
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
13
پاسخ
خداکنه این فرشها با پول حلال خریداری ووقف شده باشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
14
پاسخ
خداوند نیآمرزد کسانی را که با آبروی اهل بیت و شیعه بازی می کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
14
پاسخ
یعنی جاهای دیگه مشکلی ندارن؟
من خودم شاهدم طرف در طول سال با گران فروشی و عوض کردن تاریخ جنسهای تاریخ گذشته ایام محرم غذا درست میکنه و بین خلق ا... پخش میکنه
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
10
پاسخ
شما را به خداوند عادل سوگند.منبع خرید فرشهای جدید را اعلام کنید تا خدایناکرده چند سال بعد مجبور به جمع اوری فرشها نباشید؛از ما گفتن!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
7
پاسخ
مسلمان واقعی هستند که رو فرش غصبی نماز و عبادت نکنند..بهترین کار ممکن رو کردند که فرش ها رو جمع آوری کردند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
تاکنون هر اقدامی درمورد مالک بانک اینده صورت گرفته متاسفانه از بیرون از کشور بوده و داخل کشور نسبت به برخورد قانونی ورفتن به سمت مصادره تمامی اموال وشروع به محاکمه ایشان اقدام مناسبی دیده نشده
نصرتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
3
0
پاسخ
خبر اینکه آیت‌الله سیستانی دستور جمع‌آوری فرش‌های اهدایی خانواده انصاری از حرم امام حسین (ع) را صادر کرده است کذب بوده و اصلا این فرش ها اهدایی علی اکبر انصاری بانک آینده نیست.فردی به نام علی اکبر انصاری رامندی،اهل قزوین این فرش ها را اهدا کرده است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
فامیل علی انصاری هستی حتما
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
علی اکبر انصاری رامندی بابا همین علی انصاریه
ناشناس
|
Russian Federation
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
حالا بود دیگه اسفتاده میکردید دوباره چرا هزینه کردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
درود بیکران بر مرجع عالیقدر آیت الله سیستانی خدا عمرت بده
