جمع آوری فرشهای مالک آینده از حرم حضرت عباس
در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره جمع آوری فرشهای وقفی علی انصاری مالک بانک آینده از حرم ائمه در عراق منتشر شده بود، حالا با تصاویری که منتشر شده این موضوع رنگ واقعیت به خود گرفته و فرشهای آبی حرم حضرت عباس علیهالسلام که دو سال قبل در این آستان پَهن شده بود، امروز جمعآوری و حرم سقای دشت کربلا با فرشهای جدید قرمز مفروش شد. تصاویر تغییر فرشها را میبینید.
یعنی جاهای دیگه مشکلی ندارن؟
من خودم شاهدم طرف در طول سال با گران فروشی و عوض کردن تاریخ جنسهای تاریخ گذشته ایام محرم غذا درست میکنه و بین خلق ا... پخش میکنه
شما را به خداوند عادل سوگند.منبع خرید فرشهای جدید را اعلام کنید تا خدایناکرده چند سال بعد مجبور به جمع اوری فرشها نباشید؛از ما گفتن!!
مسلمان واقعی هستند که رو فرش غصبی نماز و عبادت نکنند..بهترین کار ممکن رو کردند که فرش ها رو جمع آوری کردند
تاکنون هر اقدامی درمورد مالک بانک اینده صورت گرفته متاسفانه از بیرون از کشور بوده و داخل کشور نسبت به برخورد قانونی ورفتن به سمت مصادره تمامی اموال وشروع به محاکمه ایشان اقدام مناسبی دیده نشده
خبر اینکه آیتالله سیستانی دستور جمعآوری فرشهای اهدایی خانواده انصاری از حرم امام حسین (ع) را صادر کرده است کذب بوده و اصلا این فرش ها اهدایی علی اکبر انصاری بانک آینده نیست.فردی به نام علی اکبر انصاری رامندی،اهل قزوین این فرش ها را اهدا کرده است.
