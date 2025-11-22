در حالی که پیش از این اخبار ضد و نقیضی درباره جمع آوری فرش‌های وقفی علی انصاری مالک بانک آینده از حرم ائمه در عراق منتشر شده بود، حالا با تصاویری که منتشر شده این موضوع رنگ واقعیت به خود گرفته و فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام که دو سال قبل در این آستان پَهن شده بود، امروز جمع‌آوری و حرم سقای دشت کربلا با فرش‌های جدید قرمز مفروش شد. تصاویر تغییر فرش‌ها را می‌بینید.