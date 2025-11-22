نبض خبر
پیام ویدیویی خبرساز زلنسکی؛ پایان جنگ اوکراین با سازش؟
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین پس از انتشار «طرح صلح» ۲۸ مادهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با انتشار ویدئویی خطاب به ملت اوکراین گفت: «اکنون یکی از سختترین لحظات تاریخ ملت ماست و فشارها بر اوکراین هم یکی از سختترین فشارها. اوکراین ممکن است با انتخاب سختی روبرو شود، ازدستدادن عزت و کرامت یا خطر ازدستدادن شریک و متحدی کلیدی؛ یا (پذیرش) طرح پیچیده ۲۸ مادهای یا زمستان بسیار سخت.ما البته از جنس فولاد هستیم، اما حتی قویترین فلزها هم ممکن است بشکنند و یا شکست بخورند.» زلنسکی تلویحا اعلام کرد که قصد دارد اصلاحاتی در طرح پیشنهادی ترامپ ایجاد کند تا «کرامت و عزت اوکراینیها» را حفظ شود.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر ولادیمیر زلنسکی جنگ اوکراین و روسیه آتش بس اوکراین مذاکرات اوکراین و روسیه ویدیو جنگ اوکراین مذاکرات صلح اوکراین
اخبار مرتبط