پیام ویدیویی خبرساز زلنسکی؛ پایان جنگ اوکراین با سازش؟

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین پس از انتشار «طرح صلح» ۲۸ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان جنگ روسیه و اوکراین با انتشار ویدئویی خطاب به ملت اوکراین گفت: «اکنون یکی از سخت‌ترین لحظات تاریخ ملت ماست و فشارها بر اوکراین هم یکی از سخت‌ترین فشارها. اوکراین ممکن است با انتخاب سختی روبرو شود، ازدست‌دادن عزت و کرامت یا خطر ازدست‌دادن شریک و متحدی کلیدی؛ یا (پذیرش) طرح پیچیده ۲۸ ماده‌ای یا زمستان بسیار سخت.ما البته از جنس فولاد هستیم، اما حتی قوی‌ترین فلزها هم ممکن است بشکنند و یا شکست بخورند.» زلنسکی تلویحا اعلام کرد که قصد دارد اصلاحاتی در طرح پیشنهادی ترامپ ایجاد کند تا «کرامت و عزت اوکراینی‌ها» را حفظ شود.