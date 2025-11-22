En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
بازیکن سپاهان قربانی جیمی جامپینگ شد!
تعداد بازدید : 4
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۵۱۷
کد خبر:۱۳۴۱۵۱۷
347 بازدید
سوت

مدیرعامل پیشین پرسپولیس مدیرعامل استقلال می‌شود؟!

رضا درویش مدیرعامل پیشین پرسپولیس مدعی شد: «اینجا باید تشکر کنم، تقریبا اکثر تیم‌های صدر نشین به من محبت داشتند و پیشنهاد دادند. تیم‌های صنعتی و معدنی و حتی یکی دو تیم خصوصی به من منت گذاشتند. جالب است بگویم که خیلی از هواداران استقلال که من در خیابان دیدم‌شان به ما محبت داشتند. وقتی ما تهرانی هستیم تیم بعدی ما استقلال است. هواداران استقلال خیلی به ما محبت داشتند. حتی ختم مرحوم کارگرجم رفته بودم خیلی به من محبت داشتند.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت رضا درویش ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟