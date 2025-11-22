رضا درویش مدیرعامل پیشین پرسپولیس مدعی شد: «اینجا باید تشکر کنم، تقریبا اکثر تیم‌های صدر نشین به من محبت داشتند و پیشنهاد دادند. تیم‌های صنعتی و معدنی و حتی یکی دو تیم خصوصی به من منت گذاشتند. جالب است بگویم که خیلی از هواداران استقلال که من در خیابان دیدم‌شان به ما محبت داشتند. وقتی ما تهرانی هستیم تیم بعدی ما استقلال است. هواداران استقلال خیلی به ما محبت داشتند. حتی ختم مرحوم کارگرجم رفته بودم خیلی به من محبت داشتند.»