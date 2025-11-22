En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 117
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۵۰۵
کد خبر:۱۳۴۱۵۰۵
474 بازدید
نبض خبر

ادعاهای احمد خطر درباره ثروت هانی کرده

احمد مجدزاده مشهور به احمد خطر که به خاطر جمله «جدی می فرمایید» در یک مناظره خبری معروف شد، در ویدیویی مدعی ثروت کلان هانی خمانه دار مشهور به هانی کرده وبش معروف در ایران و ترکیه شد و از این رذل درباره منشا ثروتش پرسید. او نسبت به اینکه این وبش در مصاحبه با مجید واشقانی خودش را با حضرت علی مقایسه کرده اعتراض کرد و از علت درگیری‌های این رذل پرده برداشت. این ویدیوی مجدزاده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جدی می فرمایید احمد مجدزاده هانی خمانه هانی کرده ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
قدرت‌نمایی یکی از اوباش شناخته شده در استقلال
تصاویر گردش یوسف تیموری با هانی کرده اوباش!
ادعای هانی کرده درباره نقشش در دستگیری و قتل وحید مرادی
لحظات پاره پاره کردن یکی از اوباش تهران
جزئیات و تصاویر تکان دهنده از هانی کرده شرور
تصایر هانی کرده بعد از گلوله خوردن
حرف‌های عجیب هانی کرده در مراسم تطهیرش
لحظات شکار هانی کرده شرور به ضرب گلوله پلیس
عکس بازداشت مجدد هانی کُرده، لیدر استقلال
کنسرت «آقای جدی می‌فرمایید»!
اجرای «صبحت بخیر عزیزم» معین در تلویزیون
مولودی خوانی انتخاباتی مداح با «جدی می‌فرمایید؟»
آقای «جدی می‌فرمایید» هم خواننده شد؛ بشنوید
دست طراح لوله کشی روی شانه بابک زنجانی!
دفاع آتشین «جدی می‌فرمایید» از پژمان جمشیدی
کشتی طراح لوله کشی آبجو به ورزشگاه با ناطق نوری!
مقایسه تلخ برنامه نوروزی تلویزیون در فاصله سی سال؛ از شجریان به احمد خطر!
واکنش آقای جدی می فرمایید به شکست تیلور
حیرت آهنگران از مداحی‌ با «جدی می‌فرمایید»
توصیه طراح لوله کشی آبجو به ورزشگاه به حسن یزدانی!
حرف‌های بامزه طراح لوله کشی آبجو به ورزشگاه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟