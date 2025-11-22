ادعاهای احمد خطر درباره ثروت هانی کرده

احمد مجدزاده مشهور به احمد خطر که به خاطر جمله «جدی می فرمایید» در یک مناظره خبری معروف شد، در ویدیویی مدعی ثروت کلان هانی خمانه دار مشهور به هانی کرده وبش معروف در ایران و ترکیه شد و از این رذل درباره منشا ثروتش پرسید. او نسبت به اینکه این وبش در مصاحبه با مجید واشقانی خودش را با حضرت علی مقایسه کرده اعتراض کرد و از علت درگیری‌های این رذل پرده برداشت. این ویدیوی مجدزاده را می‌بینید.