میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۴۷۸
بازدید: ۲

عکس: عملیات مهار آتش‌سوزی مناطق کوهستانی روستاهای دلیر و الیت

حدودا دو هفته از آغاز عملیات اطفاء حریق در جنگل‌های مناطق کوهستانی روستاهای دلیر و الیت واقع در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس میگذرد. دلیل آغاز آن در دست بررسی است، به‌صورت پراکنده در حال سوختن است و گونه غالب درختان آسیب‌دیده، بلوط گزارش شده است. عملیات مهار آتش به شکل هم‌زمان زمینی و هوایی در حال پیگیری است. نیروهای درگیر در عملیات شامل جنگلبانان، عوامل جمعیت هلال احمر، و همچنین نیروهای داوطلب محلی و ملی هستند که با وجود حداقل امکانات، به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. در بخش هوایی، جهت کنترل کانون‌های آتش‌سوزی در مناطق صعب‌العبور، از بالگردها و هواپیماهای اطفاء حریق استفاده می‌شود که چندین بار در روز اقدام به پاشش آب بر روی مناطق درگیر می‌کنند. حجم گسترده دود در منطقه، شرایط عملیات را برای پرسنل زمینی و همچنین عملیات پروازی بالگردها و هواپیماها، با چالش‌های جدی مواجه کرده و سرعت مهار نهایی آتش را کاهش داده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری آتش سوزی‌ مناطق کوهستانی روستاهای دلیر و الیت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.