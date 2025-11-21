عکس: عملیات مهار آتش‌سوزی مناطق کوهستانی روستاهای دلیر و الیت

حدودا دو هفته از آغاز عملیات اطفاء حریق در جنگل‌های مناطق کوهستانی روستاهای دلیر و الیت واقع در بخش مرزن‌آباد شهرستان چالوس میگذرد. دلیل آغاز آن در دست بررسی است، به‌صورت پراکنده در حال سوختن است و گونه غالب درختان آسیب‌دیده، بلوط گزارش شده است. عملیات مهار آتش به شکل هم‌زمان زمینی و هوایی در حال پیگیری است. نیروهای درگیر در عملیات شامل جنگلبانان، عوامل جمعیت هلال احمر، و همچنین نیروهای داوطلب محلی و ملی هستند که با وجود حداقل امکانات، به‌طور شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. در بخش هوایی، جهت کنترل کانون‌های آتش‌سوزی در مناطق صعب‌العبور، از بالگردها و هواپیماهای اطفاء حریق استفاده می‌شود که چندین بار در روز اقدام به پاشش آب بر روی مناطق درگیر می‌کنند. حجم گسترده دود در منطقه، شرایط عملیات را برای پرسنل زمینی و همچنین عملیات پروازی بالگردها و هواپیماها، با چالش‌های جدی مواجه کرده و سرعت مهار نهایی آتش را کاهش داده است.