تیم‌های فوتبال استقلال و پادیاب در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی امروز جمعه 30 آبان به مصاف هم رفتند که در دقیقه 22 این بازی، سجاد تقوی (بازیکن پادیاب) به دلیل خطا روی علیرضا کوشکی با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد. حسین امیدی داور دیدار استقلال و پادیاب برای اعلام اخراج بازیکن تیم پادیاب ناچار شد از سیستم کمک‌داور ویدئویی (VAR) استفاده کند. در فاصله زمانی بررسی صحنه توسط VAR، تنش‌هایی در کنار زمین به وجود آمد و ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به همراه اعضای کادر فنی این تیم با نیمکت‌نشینان پادیاب درگیری لفظی پیدا کردند. از سوی دیگر، سجاد تقوی بازیکن اخراجی پادیاب هنگام خروج از زمین و ورود به رختکن، با نشان‌دادن عدد هفت به سمت هواداران استقلال واکنش آنان را برانگیخت و باعث عصبانیت تماشاگران شد.