عکس: استخراج گوانو در پرو

گوانو، کود طبیعی حاصل از فضولات پرندگان دریایی در پرو است که در قرن نوزدهم منبع ثروت عظیمی برای این کشور بود و به مقادیر زیاد به سراسر جهان صادر می‌شد. امروزه، کارگران همچنان در جزیره سانتا، واقع در شمال لیما، با سخت‌ترین شرایط به استخراج این کود ارزشمند ادامه می‌دهند. در روزهای اولیه استخراج، گوانو اغلب به دور دنیا ارسال میشد، اما امروزه محصول عمدتاً به کشاورزان کوچک فروخته می‌شود. پس از توسعه کودهای صنعتی در حدود سال ۱۹۱۰، تقاضا برای گوانوی پرو به سرعت کاهش یافت.