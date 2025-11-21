عکس: جزیره سقطری یمن، میراث جهانی یونسکو در اقیانوس هند

جزیره سقطری یمن (شامل خود جزیره و جزایر خواهرش مانند سمهه و درسه) یک میراث جهانی یونسکو در اقیانوس هند است که به دلیل تنوع زیستی منحصر به فرد و گونه‌های بومی‌اش، به‌ویژه درخت خون اژدها، شهرت دارد. این منطقه یک زیست‌بوم بسته است که تقریباً یک سوم گونه‌هایش فقط در آنجا یافت می‌شوند. این جزایر با حدود ۶۰,۰۰۰ نفر جمعیت بومی، از نظر جغرافیایی از سرزمین اصلی یمن دور است. بزرگترین چالش کنونی برای این اکوسیستم شکننده، تغییرات اقلیمی است که بقای گونه‌های خاص و سبک زندگی سنتی ساکنان را به خطر می‌اندازد.