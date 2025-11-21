میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۴۱۳۹۵
بازدید: ۳

عکس: جزیره سقطری یمن، میراث جهانی یونسکو در اقیانوس هند

جزیره سقطری یمن (شامل خود جزیره و جزایر خواهرش مانند سمهه و درسه) یک میراث جهانی یونسکو در اقیانوس هند است که به دلیل تنوع زیستی منحصر به فرد و گونه‌های بومی‌اش، به‌ویژه درخت خون اژدها، شهرت دارد. این منطقه یک زیست‌بوم بسته است که تقریباً یک سوم گونه‌هایش فقط در آنجا یافت می‌شوند. این جزایر با حدود ۶۰,۰۰۰ نفر جمعیت بومی، از نظر جغرافیایی از سرزمین اصلی یمن دور است. بزرگترین چالش کنونی برای این اکوسیستم شکننده، تغییرات اقلیمی است که بقای گونه‌های خاص و سبک زندگی سنتی ساکنان را به خطر می‌اندازد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل جزیره سقطری یمن درخت خون اژدها اقیانوس هند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.