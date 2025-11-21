میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس: لحظه‌های باشکوه از زندگی شیر، پادشاه جنگل‌ها

شیرها، معروف به «پادشاه جنگل»، نه تنها نماد قدرت و زیبایی هستند، بلکه نقش مهمی در حفظ تعادل اکوسیستم‌های آفریقا ایفا می‌کنند. این مجموعه ۲۵ عکس خیره‌کننده، لحظاتی ناب از زندگی شیر‌ها را در دل دلتای اوکاوانگو در بوتسوانا ثبت کرده است؛ از بازی و شکار گرفته تا تعاملات اجتماعی و مراقبت از توله‌ها. این تصاویر، عظمت، هوش و رفتار‌های پیچیده این گربه‌سان بزرگ را به نمایش می‌گذارند و پیام مهمی درباره ضرورت حفاظت از نسل آینده شیر‌ها و حفظ زیستگاه‌های طبیعی آنها منتقل می‌کنند.

برچسب‌ها:
شیر جنگل حیاط وحش سلطان جنگل پرتره عکس مستند عکس حیات وحش عکس حیوانات
