شوآف عجیب استاندار اصفهان در یک کلیپ تبلیغاتی

در پی انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی از استاندار اصفهان، رفتار عجیب او با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در این فیلم، جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در حال حرکت در یک راهروی باریک دیده می‌شود که رو به دیواری خالی، دست بلند کرده و سلام می‌کند؛ به‌گونه‌ای که القا شود مردم یا حاضرانِ خارج از کادر، در حال سلام دادن به او هستند و وی نیز با آن‌ها احوال‌پرسی می‌کند. در مقابل، هنوز توضیح رسمی از سوی استانداری اصفهان درباره هدف و نحوه تولید این ویدیو منتشر نشده و مشخص نیست این صحنه بخشی از یک فیلم‌برداری تمرینی بوده یا عمداً برای استفاده تبلیغاتی ضبط شده است.