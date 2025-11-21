En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 85
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۴۱۳۶۷
کد خبر:۱۳۴۱۳۶۷
488 بازدید
نبض خبر

شوآف عجیب استاندار اصفهان در یک کلیپ تبلیغاتی

در پی انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی از استاندار اصفهان، رفتار عجیب او با واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در این فیلم، جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در حال حرکت در یک راهروی باریک دیده می‌شود که رو به دیواری خالی، دست بلند کرده و سلام می‌کند؛ به‌گونه‌ای که القا شود مردم یا حاضرانِ خارج از کادر، در حال سلام دادن به او هستند و وی نیز با آن‌ها احوال‌پرسی می‌کند. در مقابل، هنوز توضیح رسمی از سوی استانداری اصفهان درباره هدف و نحوه تولید این ویدیو منتشر نشده و مشخص نیست این صحنه بخشی از یک فیلم‌برداری تمرینی بوده یا عمداً برای استفاده تبلیغاتی ضبط شده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مهدی جمالی نژاد ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟