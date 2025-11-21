واکنش عجیب به ناتوانی مجریان صداوسیما در خواندن قرآن!

پس از آنکه در یکی از برنامه‌های شبکه البرز صداوسیما هیچ‌کدام از جمع حاضر نتوانستند آیه مشهور «وَ ‌إن یَكاد» که در خانه بسیاری از مردم نصب است را تا انتها بخوانند و این ماجرا انعکاس وسیعی داشت، حالا پیمان جبلی که انگار اساساً از ماجرا خبر ندارد، واکنشی غیرمنتظره و جنجالی نشان داد و گفت این ماجرا «مایه خوشحالی» است که به این جزئیات مردم توجه می‌کنند؛ نظری که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.