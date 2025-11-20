عکس: پردیس موزه‌ای رامسر

پردیس موزه ­ای رامسر در بهار سال ۱۳۷۹ هجری شمسی با راه اندازی موزه عمارت مرمر، فعالیت خود را آغاز کرد. این پردیس در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی در راستای اقدامات توسعه موزه­‌ای و گسترش بخش­های مختلف نمایشی، چندین فضای جدید را راه ­اندازی نمود، بطوریکه از یک فضای موزه­‌ای به بیش از شش فضای موزه­ای جذاب تبدیل گردید و در حال حاضر این مجموعه شامل: موزه عمارت مرمر، موزه تخصصی عاج ایران، موزه حمام قدیم، موزه مردم شناسی شمال ایران، موزه آوند‌های تاریخی، موزه مردم شناسی، موزه شکار، موزه ارایه‌های هنر و باغ موزه گیاه شناسی با بیش از ۱۸۰۰ گونه گیاهی منحصر بفرد که شامل دو بخش اصلیِ باغ بامبو و تالاب بوارین است، می‌باشد.