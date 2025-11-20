عکس: پردیس موزهای رامسر
پردیس موزه ای رامسر در بهار سال ۱۳۷۹ هجری شمسی با راه اندازی موزه عمارت مرمر، فعالیت خود را آغاز کرد. این پردیس در سال ۱۳۹۵ هجری شمسی در راستای اقدامات توسعه موزهای و گسترش بخشهای مختلف نمایشی، چندین فضای جدید را راه اندازی نمود، بطوریکه از یک فضای موزهای به بیش از شش فضای موزهای جذاب تبدیل گردید و در حال حاضر این مجموعه شامل: موزه عمارت مرمر، موزه تخصصی عاج ایران، موزه حمام قدیم، موزه مردم شناسی شمال ایران، موزه آوندهای تاریخی، موزه مردم شناسی، موزه شکار، موزه ارایههای هنر و باغ موزه گیاه شناسی با بیش از ۱۸۰۰ گونه گیاهی منحصر بفرد که شامل دو بخش اصلیِ باغ بامبو و تالاب بوارین است، میباشد.
برچسبها:موزه ها موزه رامسر مازندران عکس استانها میراث فرهنگی ایران من
